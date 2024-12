Eugenio Derbez criticó la actuación de Selena Gómez en “Emilia Pérez”

¿Selena Gómez lanzará un disco en español este 2021?

Selena Gómez defiende su actuación en una nueva película después de ser criticada por su habilidad para hablar español en un videoclip que circula en TikTok.

“Eugenio Derbez habla sobre la actuación de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’”, se lee en el pie de foto del video de TikTok.

Según la revista People, el videoclip es del podcast Hablando de Cine de Gaby Meza.

Derbez, un actor nacido en México, se refirió a la actuación de Gómez como “indefendible”, escribió People, señalando que ella “no habla español con fluidez”, informó People.

Selena Gómez dijo que puso todo su corazón en el papel de la película

Selena Gómez respondió en la sección de comentarios de la publicación de TikTok.

“Entiendo lo que piensas”, escribió. “Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor a todo el trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Según People, la película, que debutó en Netflix, le valió a Gómez una nominación a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Sin embargo, según People, Derbez no cree que la interpretación sea premiada y dice: “Siento que lo que pasa es que no hablan español”, refiriéndose a la audiencia.

Más tarde, Eugenio Derbez se disculpó con Selena Gómez en una declaración que publicó en TikTok.

“Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados: son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió.

Continuó: “Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida”.

El presentador del programa elogió a Selena Gómez, pero señaló que el español no es su “idioma principal”

The Hollywood Reporter también tradujo los comentarios de Derbez, citándolo diciendo: “Estaba allí con gente, y cada vez que aparecía una escena, nos mirábamos unos a otros y decíamos: ‘Vaya, ¿qué es esto?’”. The Hollywood Reporter informó que se refería a Gómez.

Meza elogió a Gómez como una “actriz muy talentosa” y “muy buena cantante”, según The Hollywood Reporter, diciendo: “El español no es su lengua principal ni secundaria ni quinta. Y es por eso que siento que no sabe lo que está diciendo, y si no sabe lo que está diciendo, no puede darle ningún matiz a su actuación. … Y es por eso que su actuación no solo es poco convincente sino incómoda”.

Derbez estuvo de acuerdo con Meza, informó The Hollywood Reporter, diciendo: “Me alegra que estés diciendo eso porque yo estaba diciendo: ‘No puedo creer que nadie esté hablando de eso’”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: TikToker robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó