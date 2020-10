Ester Expósito se confiesa ¿Regresaría a la serie Élite?

La actriz española Ester Expósito pasa indudablemente por el mejor momento de su vida tanto personal como profesional. La chica a sus 20 años logró un reconocimiento global por medio de la serie de netflix ÉLITE, en donde interpretó a la “Marquesita” “Carla Rosón”, Y aunque ya sabemos que Expósito no estará en la cuarta temporada del éxito de la plataforma streaming, no hemos parado de verla en diferentes series como Veneno de A3Media, y más recientemente la miniserie “Alguien Tiene Que Morir”, también de netflix.

En el plano personal también triunfa la rubia, pues desde el año pasado está involucrada sentimentalmente con el galán joven mexicano Alejandro Speitzer, ambos participaron en la miniserie “Alguien Tiene Que Morir”, y en las redes sociales de Ester, comparte fotos de ciertos momentos con Alejandro ante sus más de 25 millones de seguidores.

Pero tampoco es secreto que la partida de Expósito dejó un mal sabor de boca entre los fanáticos de ÉLITE, aun así, y muy en contrario a lo que opina su compañera y amiga Danna Paola, Ester dejó claro que no regresaría a la serie pues ya su personaje cumplió el ciclo que debía cumplir: “Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto. Siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí”, aseguró Expósito.

Además, añadió que ella estaba muy consciente al tomar la decisión de salir de la serie, pues ya la historia que podía contar dentro de la misma estaba lista, no tenía más nada que agregar porque alargaría algo que después no tendría sentido para el personaje ni para la trama juvenil que ha desatado pasiones en Netflix.

Sobre Ester Expósito

Nacida en Madrid en 2000, se interesó por el mundo artístico desde muy pequeña. Cuando terminó sus estudios con 16 años, realizó cursos de interpretación en su comunidad de origen. La actriz ganó los Premios de Teatro de Madrid en la categoría de Mejor Actriz en 2013 y 2015.

Su primera vez delante de una pantalla se dio en el año 2016 en la serie, por aquel entonces, de Antena 3 Vis a vis interpretando a la hija de Fernando. En ese mismo año apareció también en el documental Centro médico con el papel de Rosa Martín.

Su primer papel recurrente en una serie de televisión fue en Estoy vivo de TVE, donde interpretó a Ruth en la primera temporada de la serie, emitida en 2017.​ Obtuvo fama internacional al integrar el reparto de la serie juvenil de Netflix Élite en 2018, donde interpretó a Carla Rosón hasta 2020.Tras el éxito en la serie, fichó por dos películas distribuidas por Netflix: Cuando los ángeles duermen y Tu hijo, en ambas con un papel principal.

A principios de 2019 aparece en la serie de TVE La caza. Monteperdido, donde interpreta a Lucía Castán Grau, una de las niñas desaparecidas. También en 2019 se anuncia su participación en la nueva serie de Netflix Alguien tiene que morir, la cual fue estrenada en octubre de 2020, donde interpreta a Cayetana Aldama.​ En 2020 también hace una participación especial en Veneno para Atresplayer Premium, interpretando a Machús Osinaga, una periodista real del programa Esta noche cruzamos el Mississippi.​ Además, en diciembre de 2020 estrena la película Mamá o papá, bajo la dirección de Dani de la Orden, junto a Paco León o Miren Ibarguren.