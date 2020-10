La reconocida actriz y cantante Danna Paola, cuyos éxitos musicales con estrellas como Sebastián Yatra o el dúo Cali y el Dandee se encuentran al tope de las carteleras, está lista para regresar a la plataforma que la lanzó al definitivo estrellato global, Netflix, en donde la serie en la cual participó, ÉLITE, se convirtió en uno de los proyectos más vistos en la historia del gigante de la N roja.

En ÉLITE, Danna Paola dio vida durante tres temporadas a la “villana” que todos amamos, “Lucrecia”, pero al finalizar la tercera entrega, anunció que no regresaría al universo de la famosa serie española. Sobre esto, la chica de 25 años dijo en su cuenta de TikTok:

“Mi corazón se pone chiquito. Echo mucho de menos a mis ‘compis’. Tuve la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido”, expresó en el clip.

Danna Paola también dio a conocer que no tiene previsto regresar a la actuación en estos momentos de su carrera artística: “En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7. En un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando.”

El Regreso a Netflix

Si bien la interprete de “Oye Pablo” fue tajante en su decisión de no retomar la actuación, eso al parecer no le quita la oportunidad de darle voz a los temas de diferentes películas, es por eso que la Mexicana fue confirmada como la encargada de la canción central del filme animado ‘Más allá de la Luna’, que de acuerdo al propio sitio web, es una cinta inspiradora que busca conmover a la audiencia para motivarla a luchar por sus sueños sin pensar en los obstáculos y llega a la pantalla chica el próximo 23 de Octubre.

VideoVideo related to danna paola regresa a netflix ¿de qué manera? 2020-10-18T14:18:22-04:00

Pero en una reciente entrevista al portal Rating Cero, Danna Paola aseguró que no le cerró definitivamente las puertas a ÉLITE, a pesar que su vida está ocupada por la música en estos momentos: “¡Espero que sí, por supuesto! Estamos en ello. Estoy esperando que realmente llegue un proyecto a mi carrera como actriz que sea un reto completamente para mí y que me de la posibilidad de, justo no solamente actuar, sino ser parte del proyecto creativo, me encantaría justo con esta experiencia que he tenido con mi música, con mis videoclips, con todo el concepto de mi álbum y todo lo que viene, me da las ganas de ahora incursionar e involucrarme un poquitito mas, cien por ciento. Me encantaría, pues esperemos que sí. Ahora bueno, ‘Élite’ sigue siendo parte de mi, de mi vida, Lucrecia igual. Aunque en esta temporada no esté, si hay mas, yo feliz de la vida vuelvo.”

¡Nos encantaría volver a ver a Lucrecia!