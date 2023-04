¿Quién le dio la noticia de la muerte de su hijo a Maribel Guardia?: Así fue el momento

Una semana después del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, la actriz y cantante Maribel Guardia está intentando procesar su dolor, con el apoyo de sus familiares más cercanos y amigos.

Y tras haber mostrado en su cuenta de Instagram el bonito altar que le hizo a las cenizas de su hijo, una pregunta que muchos se hacen en redes es cómo se enteró la ex reina de belleza costarricense de la muerte de su único retoño.

La respuesta la dio en diálogo con la prensa, el esposo de la cantante, el abogado Marco Chacón, quien ayudó a criar a Julián, y fue un padrastro muy presente en la vida del joven.

El esposo de Maribel Guardia narró que tras recibir una llamada de su casa en la que le daban la triste noticia de la muerte de su hijastro, él optó por ser quien le dijera a su mujer lo que había sucedido.

El empresario narró que esperó a que la ex Miss Costa Rica terminara una función teatral que tenía en la capital mexicana, y tras recogerla, fue con ella a cenar y esperando que en casa organizaran algunas cosas, le reveló la tragedia.

Con mucho sentimiento, y asegurando que todos en la familia de Maribel Guardia y la suya están pasando por un momento muy duro con la pérdida de Julián, Chacón detalló el doloros momento en que su esposa supo que su hijo se había ido para siempre.

Play

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habla de la muerte de Julián Figueroa | HOY El esposo de la actriz costarricense llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí habló con la prensa sobre cómo se encuentra tras el repentino fallecimiento del hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastian. Marco Chacón respondió si Julián Figueroa, a quien conoció cuando tenía solo 2 años, presentaba problemas de salud previo… 2023-04-10T19:47:13Z

“Yo le tuve que dar la noticia. Esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, de camino, mientras arreglaban un poco las cosas en la casa (le conté); de verdad, ella no está bien, ella está destrozada”, dijo el padrastro de Julián Figueroa, en conversación con el programa HOY.

“Casi lloro 🥺que bellas palabras ❤️❤️❤️”, “lo agarró pequeñito, asi que tuvo suerte, tuvo dos papás”, “que dolor para Marco también, pero que bueno que Maribel tenga a ese príncipe en su vida”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Julián y Marco sostenían una gran relación, e incluso el año pasado, con motivo de la celebración del Día del padre, el joven aprovechó la fecha para decirle lo mucho que lo amaba y agradecía.

“@marco_chaconf ¡Feliz Día del Padre!. Eres de las personas mas congruentes que he encontrado en esta vida; un hombre honesto, servicial, desinteresado y valiente, que siempre lucha por dirigir su vida y sus palabras con verdad”, comentó Julian a su padrastro, quien ha sido de vital importancia para Maribel en medio de este duelo. “No sería el hombre que soy hoy en día (y me ha costado) si no te hubiera tenido a ti, para protegerme, guiarme, corregirme y amarme. Espero hacerte sentir orgulloso, luchando por ser la mejor versión de mi mismo. Te amo, Feliz día☀️”.