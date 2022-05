VIDEO: Sale imagen de espectador atacando a Dave Chappelle en Los Ángeles: ¿Qué pasó?

Un video que circula en Twitter muestra al comediante Dave Chappelle siendo “atacado” y “abordado” en el escenario durante una presentación en vivo. Vea los videos del incidente a continuación.

Dave Chappelle just got attacked on stage pic.twitter.com/E4gAfmkPgQ — Hoodville (@Hoodville_) May 4, 2022

“Dave Chappelle acaba de ser atacado en el escenario”, escribió la cuenta de Twitter Hoodville.

La cuenta compartió un video en cámara lenta del incidente, que circuló ampliamente en las redes sociales momentos después de que ocurriera.

El usuario de Twitter DoZay compartió una versión de 32 segundos del video. Muestra a Chappelle reaccionando inmediatamente después de ser tacleado.

Someone just ran on stage and attacked Dave Chappelle 😮 at the Hollywood Bowl in Los Angeles #netflixisajokefest #netflixisajoke pic.twitter.com/0WMUPQ7ks4 — DoZay (@DoZay1) May 4, 2022

La aparición fue parte del Netflix Is a Joke Fest, un festival de comedia en vivo de Netflix que comenzó el 28 de abril y continúa hasta el 8 de mayo. Chappelle estaba actuando en el Hollywood Bowl en Hollywood, California en el momento del incidente, según el calendario de giro.

Man That Attacked Dave Chappelle At His Show At Hollywood Bowl Has Hands Broken and Dislocated pic.twitter.com/ZvPgjdV5gz — raphousetv (@raphousetv2) May 4, 2022

Los usuarios de Twitter escribieron que el hombre que atacó a Chappelle resultó herido y compartieron videos que afirmaban que era la misma persona que estaba siendo cargada en una ambulancia. Heavy.com no pudo verificar de inmediato que el hombre de los videos fuera la persona que atacó a Chappelle.

“El hombre que atacó a Dave Chappelle en su show en el Hollywood Bowl tiene las manos rotas y dislocadas”, escribió Raphouse TV en Twitter.

“No debería haber hecho eso”, se puede escuchar una voz que le dice al hombre en el video.

Here’s the guy who jumped Dave Chappelle pic.twitter.com/kkmIhH685a — Lenny Del Earnhardt (@lennydelray) May 4, 2022

Otro video muestra a los guardias de seguridad cacheando a un hombre, que está contra una pared temporal más allá de una barricada. Se puede ver al menos a otra persona tomando un video del incidente, mientras que varios otros observan desde el área pública.

“Aquí está el tipo que saltó sobre Dave Chappelle”, escribió el usuario de Twitter Lenny Del Earnhardt.

Chappelle continuó el programa y discutió el ataque en un video posterior.

#DaveChappelle and security talking about him being attacked on stage. pic.twitter.com/OTsMH91Hq8 — PalisadesPod (@412Palisades) May 4, 2022

“#DaveChappelle y seguridad hablando de que lo atacaron en el escenario”, escribió el usuario de Twitter PalisadesPod.

** Esta noticia será actualizada ni bien haya más información al respecto **

