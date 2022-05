Marlon ‘Chito’ Vera reta a varios ex campeones de la UFC

El peleador Marlon Vera consiguió la victoria más importante de su carrera el sábado por la noche, y ahora tiene a varios ex campeones de la UFC en la mira.

El hombre conocido como “Chito” encabezó la edición número 100 del evento Fight Night con ESPN el 30 de abril, enfrentándose al peso gallo número 5 del ranking, Rob Font. Se trató de un impresionante choque que duró la totalidad de los cinco asaltos.

Si bien Font gozó de algún éxito gracias a su presión y su patentado jab, Chito demostró ser el combatiente más poderoso y resiliente de la noche, hiriendo a Font en varias ocasiones y casi dando por terminada la pelea más de una vez.

Finalmente, Vera obtuvo la victoria por decisión unánime (48–47, 49–46, 49–46).

Al momento de la actualización del ranking oficial de la UFC el martes, Chito ingresó al top five de peso gallo, ocupando el quinto puesto. Font descendió al número 7.

Tras la pelea, Vera fue un invitado en el podcast “Believe You Me” del ex campeón de peso mediano de la UFC Michael Bisping, donde compartió los nombres de su lista negra. Específicamente, Chito aceptaría una pelea contra los ex campeones de peso gallo de la UFC Dominick Cruz, Petr Yan y Henry Cejudo, así como una revancha con el ex rey de las 145 libras, José Aldo.

Aldo es la pelea que Vera más quiere

En relación a Aldo, quien derrotó a Chito por decisión unánime en 2020, Vera sostuvo que el brasilero es la pelea que aceptaría ahora mismo si la UFC le diera a elegir.

“En un mundo ideal, me encantaría patearle el trasero a Aldo”, dijo Vera según Sportskeeda.com. “Me encantaría detenerlo. Me encantaría saber que tengo 10 minutos extra. Ahora trata de retenerme por un round. Eso no viene al caso… Si pudiera elegir ahora mismo, esa es la pelea que elegiría.”

Actualmente, Aldo está haciendo campaña por una pelea por el título contra el campeón de peso gallo Aljamain Sterling.

Chito tiene la mirada puesta en Cruz, Yan y Cejudo

Vera no esperará por Aldo, sin embargo. Si no logra conseguir una pelea con quien seguramente se convertirá en miembro del Salón de la Fama, Vera se contentará con cualquiera que se encuentre sobre él en el ranking o con un ex campeón de la UFC.

“Cruz es un ex campeón y probablemente me haga escalar posiciones… Estoy aquí para ir por los primeros cinco”, continuó Chito. “Si lo quieres, ven por eso. Si no, no puedo obligarte. ¿Quién sabe, viejo? Petr Yan pidió por mí, puede obtenerlo. Henry Cejudo también dijo algo al respecto. Ahora que estoy entre los primeros cinco, no soy un tipo desesperado por una pelea. Las buenas peleas ya vendrán.”

En la actualidad, Cruz está rankeado debajo de Chito, ocupando el puesto número 8. Sin embargo, puede decirse que Cruz es el mejor luchador de 135 libras de la historia, y derrotar a “The Dominator” sería una victoria consagratoria para Vera.

Yan es el peso gallo número 1 del ranking y viene de una indiscutida derrota en su pelea por el título contra Sterling. Ambos lucharon por el oro en la UFC 273 el 9 de abril y el “Funk Master” dominó en las tarjetas, obteniendo el visto bueno de los jueces por decisión dividida.

Y en cuanto a Cejudo, el ex campeón de dos divisiones está emprendiendo su retorno a la UFC, presumiblemente este año. “Triple C” tiene en la mira a la división de peso gallo para su regreso. Y si bien no está rankeado, es considerado como tal vez el mejor peso gallo del momento.

