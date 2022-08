Erika Jayne: “Decidí que quiero ser dominatrix a tiempo parcial”

En el episodio 12 de la temporada 12 de Real Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne expresó su deseo de trabajar como dominatrix.

“Decidí que quiero ser dominatrix a tiempo parcial. Tuve relaciones con alguien y me dijo: ‘¿Sabes qué? Apuesto a que serías muy buena dominatrix'”, compartió la cantante de “Pretty Mess”.

Durante el episodio del 6 de agosto de su podcast, Two Ts In A Pod, la ex estrella de RHOBH Teddi Mellencamp Arroyave y la famosa de Real Housewives of Orange County Tamra Judge compartieron sus pensamientos sobre el asunto.

Tamra Judge compartió sus pensamientos sobre Erika Jayne en su podcast

Mientras grababa el episodio del podcast, Judge sugirió que desaprobaba que Jayne hablara sobre su posible nueva carrera en RHOBH.

“No quiero oír hablar de eso. Realmente no quiero. ¿Qué quiere decir ella? ¿Quiere hacerlo para ganarse la vida? ¿Qué dice?”, preguntó la cofundadora de Vena CBD.

“Por lo general, las personas que hablan constantemente sobre aventuras sexuales y esto y aquello no están haciendo nada”, dijo Judge.

Arroyave coincidió en que no “quiere saber los detalles de todos los actos sexuales”.

Judge luego cuestionó el deseo de Jayne de ser dominatrix.

“¿Una dominatrix? ¿Te imaginas tener que arreglarme, maquillarme, peinarme, látigos?”, dijo Judge.

Erika Jayne habló sobre su interés en ser dominatrix

En un episodio de agosto de 2022 de RHOBH After Show, Jayne explicó por qué está interesada en ser dominatrix.

“Si tuviera que describir mi propio tipo de look, siempre ha sido: S&M, alta costura… pero siempre me ha atraído ese tipo de fetiche. Y alguien me preguntó si alguna vez considerarías ser dominatrix… y dije que sí”, declaró la estrella de RHOBH. “La verdad es que me gustaría aprenderlo. No lo he hecho pero me lo han pedido. Tengo un par de maestras que me recomendaron. Son todos juegos mentales, sí, por supuesto. Es látex y toda esa mierda, pero en realidad es algo mental”.

Durante RHOBH After Show, la coprotagonista de Jayne, Dorit Kemsley, compartió que creía que Jayne destacaría como dominatrix.

“Siento que serías buena en eso. Porque es teatro y también eres muy visceral. Es ponerte un disfraz”, dijo Kemsley.

Nuevos episodios de RHOBH se transmiten los miércoles por Bravo.