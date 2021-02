Enrique Acevedo anunció su nuevo reto profesional: ¿De qué se trata?

Enrique Acevedo anunció su nuevo reto profesional tras haber salido de la importante cadena televisiva Univision a inicios del mes de noviembre de 2020. Acevedo formará parte del equipo de periodistas que trabajarán para “60 Minutes +” en la plataforma de Paramount Plus.

El destacado comunicador de origen mexicano dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta oficial en Instagram: “Feliz de compartir el lanzamiento de 60 Minutes + en la única plataforma de streaming que incluye noticias, deportes y una montaña de entretenimiento. Nada mal para este reportero que hace algunos años comenzó su carrera cubriendo notas locales para un periódico en Monterrey, México”.

María Elena Salinas, Lourdes Stephen y Quique Usalas son algunas de las personalidades de la industria del entretenimiento que reaccionaron con buenos deseos para Acevedo en su nuevo reto profesional: “Éxito”, “Bravo Acevedo”, “Mucho éxito”.

La plataforma de Paramount Plus tiene previsto ser estrenada el próximo 4 de marzo mediante el sitio web oficial. ViacomCBS dio a conocer que los costos mensuales para disfrutar de la plataforma de streaming son los siguientes: $4.99 por una versión con comerciales y $9.99 por una versión libre de comerciales.

“60 minutes +” en Paramount Plus ofrecerá un episodio nuevo durante cada semana, tal y como lo dio a conocer Acevedo en su perfil de Twitter. Además, el show noticioso contará con tres episodios nuevos durante el día de estreno de la plataforma de streaming.

El periodista mexicano debutará en “60 minutes +” de Paramount Plus con una entrevista exclusiva al cantautor colombiano J Balvin desde su natal Medellín, Colombia. Durante la reveladora conversación, Balvin hablará de sus inicios en la música y de cómo llegó a convertirse en uno de los máximos exponentes del género urbano.

Enrique Acevedo había estado inmerso en rumores de un posible regreso a la cadena televisiva Telemundo después de poner fin a su relación laboral con Univision. Sin embargo, el reciente anuncio de su nuevo proyecto para Paramount Plus confirma que por los momentos no piensa unirse a ninguna planta televisiva de habla hispana.

Excited to share my conversation with ⁦@JBALVIN⁩ on his incredible journey from the streets of Medellin, Colombia to sold-out stadiums across the world. That and much more coming March 4th on 60 Minutes + ⁦@paramountplus⁩. #LatinoGang pic.twitter.com/2fwMEUKlqm

— Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) February 25, 2021