Enrique Acevedo anuncia su salida de Univision: ¿Por qué?

¡Gracias! Ahora que hemos terminado con la cobertura electoral, les comparto que luego de 10 años informándoles desde @uninoticias hemos tomado la decisión de terminar nuestra relación laboral. Estoy profundamente agradecido por su confianza en mi trabajo durante todo este tiempo y por el cariño que recibí dentro y fuera de la redacción. Le deseo todo el éxito del mundo a la empresa y a mis compañeros, especialmente a @iliacalderon y @jorgeramosnews a quienes considero familia. 😍🙏🏼