Ellen DeGeneres pondrá fin a su show tras 19 temporadas

La comediante Ellen DeGeneres se despide de su show de televisión.

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter durante este miércoles, DeGeneres dijo que terminará su programa después de 19 temporadas al aire.

“Cuando eres una persona creativa, necesitas constantemente desafíos, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, simplemente ya no es un desafío”, dijo DeGeneres a la revista. La anfitriona del programa informó la noticia a su personal el 11 de mayo.

¿Cuándo termina DeGeneres su programa de entrevistas?

DeGeneres planea hablar sobre su salida en el programa del miércoles que se transmitirá a las 3:00 p.m. hora del Este en NBC, según USA Today. El episodio también cuenta con Machine Gun Kelly y el elenco de “Mom”.

“Aunque todas las cosas buenas deben llegar a su fin, todavía tienes la esperanza de que las cosas realmente grandes nunca llegarán”, dijo Mike Darnell, presidente de televisión sin guión de Warner Bros., a The Hollywood Reporter.

La decisión de terminar el programa no es una sorpresa dado que DeGeneres ha considerado la idea en el pasado.

En un artículo del New York Times en 2018, DeGeneres confesó que su esposa, Portia de Rossi, la estaba animando a terminar el programa de entrevistas diurno. DeGeneres finalmente firmó por tres temporadas más, antes de anunciar hoy que la temporada 19 del programa sería la última.

Una fuente le dijo a DailyMail.com que DeGeneres “sabe que se le acabó el tiempo”, y agregó: “Las calificaciones se han derrumbado y han sido realmente espantosas este año”.

La decisión de DeGeneres llega inmediatamente después de un año de escrutinio para el programa después de que los empleados actuales y los antiguos se pronunciaron sobre el ambiente de trabajo tóxico del set.

BuzzFeed News habló con varios de esos empleados que dijeron que no se sentían valorados ni respetados. Algunos dijeron que fueron despedidos por tomarse una licencia médica o usar sus días libres. Un empleado dijo que los comentarios racistas la obligaron a irse.

Los productores ejecutivos del programa, Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner, dijeron a Buzzfeed News en un comunicado conjunto que están “realmente desconsolados” y “lo siento” por los empleados que sintieron que fueron tratados injustamente.

“En el transcurso de casi dos décadas, 3,000 episodios y empleando a más de 1,000 miembros del personal, nos hemos esforzado por crear un ambiente de trabajo abierto, seguro e inclusivo”, dijeron. “Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es quiénes somos ni quiénes nos esforzamos por ser, ni la misión que Ellen nos ha fijado … ”

¿Está Kelly Clarkson tomando el lugar de Ellen?

Kelly Clarkson, entrenadora del programa “The Voice” y presentadora de “The Kelly Clarkson Show”, podría ocupar el lugar principal durante el día, como Heavy informó anteriormente.

Según Page Six, el programa NBC de Clarkson, que ha experimentado un aumento en los índices de audiencia, se transmite después del programa de “Ellen” a las 3:00 p.m. en la mayoría de las cadenas de televisión. Pero eso no significa que Clarkson pueda entrar en acción una vez que termine el programa de “Ellen”. Page Six informó que los ejecutivos del programa “Ellen” quieren “mantener las franjas horarias” y “poner otro presentador en su lugar”.

Es más, la firma de investigación Nielsen dijo que las calificaciones de “The Kelly Clarkson Show” cayeron un 26% año tras año durante el período de seis meses de septiembre a febrero, disminuyendo a 1.3 millones de espectadores, según The New York Times. Durante ese mismo período, “The Ellen DeGeneres Show” perdió más de un millón de espectadores, una caída del 43% de 2,6 millones a 1,5 millones de espectadores año tras año.

Esta es la versión original de Heavy.com

