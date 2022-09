El medio tiempo del super bowl para 2023 ya tiene a su estrella. ¡Felicidades Rihanna!

El medio tiempo del Super Bowl para 2023 ya tiene a su estrella. Se trata de la cantautora Rihanna, cuyos éxitos como “Umbrella” y “Diamonds”, su línea de maquillaje “Fenty” y sus múltiples iniciativas empresariales la han convertido en un nombre icónico para los amantes de la música y la cultura pop mundial.

El anuncio fue hecho este domingo por la National Football League (NFL), la liga nacional del fútbol americano, después de semanas de especulaciones en las que nombres como Britney Spears y Christina Aguilera eran dichos al mismo tiempo que los de Bad Bunny y J. Balvin.

Rihanna en un Super Bowl histórico

La participación de Rihanna en el medio tiempo del Súper Bowl llevaba años siendo una de las demandas de los fans. La artista nacida en Barbados tiene un ejército de seguidores y admiradores que desde hace mucho tiempo la consideraban una artista perfecta para cantar en la final del fútbol americano, uno de los momentos de televisión más vistos anualmente en todo el planeta.

Los artistas que cantan en el “Super Bowl Half-Time” suelen ser beneficiados con un alza en las ventas de su música y un aumento significativo en su popularidad. Rihanna ha estado fuera del ruedo musical últimamente, por el nacimiento de su su primer hijo, por lo que la noticia será un gran empujón para su regreso profesional.

Pero este Súper Bowl también es importante por su patrocinador. Después de 11 años, Pepsi ha sido desplazado por Apple Music. Sí, la edición número 57 del Super Bowl tendrá por primera vez el “Apple Music Half-Time“.

La era de las mujeres de color en el Half-Time Show del Super Bowl

Las mujeres de color han sido parte del Half-Time Show del Super Bowl desde 2020, cuando Shakira y Jennifer López impactaron con su gran presentación durante la final del fútbol americano en Miami.

Las estrellas colombiana y estadounidense de padres puertorriqueños emocionaron a latinos y al resto del mundo por igual con un espectáculo en el que se pasearon por sus grandes éxitos, J.Lo cantó con su hija, Shakira hasta tocó la batería, y bailaron mostrando su extraordinario talento.

Les siguió el cantautor canadiense The Weekend en 2021 y en 2022 estuvieron en el escenario en Los Ángeles algunos de los principales exponentes del movimiento urbano estadounidense, entre los que brilló la rapera Mary J. Blige. Ahora le toca el turno a Rihanna. Otra mujer de color en uno de los principales escenarios del mundo.

Dónde y cuándo es el Super Bowl de 2023

La NFL ya anunciado que la próxima final del fútbol americano será el 12 de febrero en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale en Arizona. Se trata de la casa del equipo Arizona Cardinals, o Cardenales de Arizona. Está situado hacia el oeste del área de influencia de la ciudad de Phoenix, la principal del estado.

El estado en Glendale ya ha sido escenario de dos Super Bowls. El primero fue en 2008 y más recientemente en 2015. Claro, la edición de 2023 será la de la gran Rihanna, que sin duda llevará un show espectacular.