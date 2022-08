Ex de Britney Spears publica videos de la cantante gritando a sus hijos

Una batalla mediática estalló entre Britney Spears y su ex y padre de sus dos hijos, Jayden y Sean, Kevin Federline, quien expuso a la cantante publicando videos donde aparece gritándole a sus hijos. Esto luego de que la artista catalogara como mal educada la actitud de sus hijos hacia ella.

Y es que hace pocos días la cantante publicaba un sentido mensaje en su cuenta de Instagram lamentando la lejanía de sus dos hijos y afirmando que cuando la visitaban se comportaban indiferentes hacia ella y solo querían estar encerrados en su habitación.

“Sé que los adolescentes son difíciles, pero ¡vamos! Han sido mal educados. Me visitaban y se iban directo a encerrar a su habitación. El monitor me decía que les gustaba estar en sus dormitorios. Y yo me preguntaba por qué me venían a visitar si ni siquiera estaban conmigo”, señaló al momento de explicar que al comienzo sus hijos la visitaban dos o tres días a la semana y luego comenzaron a visitarla solo un día.

“Yo no sé qué pasa por sus cabezas, yo siempre intenté e intenté, y tal vez es por eso que dejaron de venir. Quería tanto que me amaran que tal vez hice demasiado”, señaló sobre la lejanía de sus hijos.

Día antes, el padre de los niños había explicado que ellos habían decidido no ver a sus madre por un par de meses, y optaron por no asistir a su reciente boda con Sam Asghari.

Federline, con quien la artista estuvo casada entre el 2004 y 2007, publicó tres videos por Instagram donde se ve a la cantante discutiendo con los niños. “No podía quedarme sentado y dejar que acusaran a mis hijos de esta forma después de todo lo que ellos han pasado. Por más que nos duela hemos decidido como familia publicar estos videos”, señaló Federline, tras explicar que en los videos sus hijos tenían 11 y 12 años.

“Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras deben parar. Espero que nuestros hijos crezcan siendo mejores”, señaló.

En el primer video se ve a la cantante siendo grabada por uno de sus hijos, sin darse cuenta, al momento que entra en la habitación de ellos y su hijo le reclama por entrar justo cuando se estaban durmiendo. “Esta es mi casa. Si quiero entrar y aplicarte loción en la cara lo haré. Más vale que comiencen a respetarme, está claro?”, señala Spears visiblemente alterada. “Ustedes necesitan comenzar a tratarme como una mujer valiosa. Soy una mujer, sean amables conmigo, entienden?”, agrega.

En el segundo video se ve a Spears en el asiento del copiloto de un auto, mientras sus hijos están sentados en la parte trasera. “Perdiste tu p#$*a cabeza? estoy en shock, no sé qué hacer contigo. Estoy asustada porque eres raro, estás atravesando por la pubertad, y no sé qué decir. Pero me importas más de lo que crees”, señala Spears luego de haberle quitado el celular a uno de sus hijos por entrar descalzo a un almacén.

De acuerdo a información publicada por el New York Post, el abogado de Britney Spears argumentó que al publicar los videos, Federline violó la privacidad de la cantante. Al parecer ahora se viene una batalla legal.