El domingo se suspende TikTok y WeChat en Estados Unidos

El presidente Donald Trump veta la aplicación de entretenimiento de propiedad china TikTok y la de multipropósito WeChat, cumpliendo así su amenaza de prohibirla definitivamente en el país, afectando a más de 100 millones de usuarios estadounidenses que no podrán acceder a la descarga de estas aplicaciones desde este domingo 20 de septiembre.

Después de que este lunes TikTok presentará un recurso legal en contra del decreto emitido por el Presidente Donald Trump el 14 de agosto para prohibir el aplicativo de vídeos cortos y su matriz ByteDance, en la cual le daba 90 días para retirar sus operaciones del país, argumentando la preocupación de que la información y los datos de sus usuarios fuera accedida por las autoridades chinas, o que por el contrario su filial estadounidense pasara a manos de su capital. Luego de no llegar a acuerdos de compra por parte de la compañía Microsoft y Oracle, el fundador de esta red social Zhang Yiming expresó que “no hemos encontrado aún una solución final, pero, considerando la situación internacional actual, debemos enfrentar la orden del presidente estadounidense de prohibir TikTok y la decisión del Comité de Inversión Extranjera de EE.UU. (CFIUS).

Este domingo pasado el diario chino South China Morning Post citó una fuente de las negociaciones en las que ByteDance dice que no venderá el algoritmo de TikTok a Estados Unidos, “se puede vender el auto, pero no el motor”. “La compañía no entregará el código fuente a ningún comprador estadounidense, pero el equipo de tecnología de TikTok en Estados Unidos puede desarrollar un nuevo algoritmo”. Agregó

En consecuencia, en el día de hoy, viernes 18 de septiembre, el Departamento de Comercio ha dado la orden de prohibir la distribución, mantenimiento y actualización de estos productos en el país, sosteniendo razones de seguridad. Sin embargo, estableció que todos aquellos usuarios que hayan descargado la app de entretenimiento TikTok podrán hacer uso de ella hasta el 12 de noviembre, ha asegurado a Fox Business, el Secretario de Comercio William Ross, quien además expresó, que no sucederá lo mismo con la red social WeChat que “a todos los efectos, será cerrada”.

Careful with this headline, the ban is only of *new downloads* of TikTok, an outright ban will happen on 11/12 unless a deal is made.

I’ve said this before, but a US TikTok ban would be quite bad for Instagram, Facebook, and the internet more broadly. https://t.co/2tPPgAkI4K

