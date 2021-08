Eiza González interpretará a María Félix en nueva cinta

Eiza González dará vida a la icónica actriz mexicana María Félix en una nueva película biográfica que se encuentra en fase de preproducción.

La revista Deadline dio a conocer que González se asoció con el afamado director Matthew Heineman y Linden Entertainment para trabajar en el proyecto cinematográfico que se centra en la vida de una de las estrellas más representativas en la historia del cine mexicano.

El equipo de producción de la cinta biográfica está buscando a un escritor latinoamericano para que sea el encargado de plasmar la vida de “La Doña” a la gran pantalla.

A la par de su faceta como protagonista de la película, Eiza González también fungirá como una de las productoras del proyecto.

“La tenacidad de María y su feroz manera de vivir algunas de las adversidades más difíciles que he presenciado me han inspirado a mí y a muchas más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y poder llevar su voz e historia al mundo”, afirmó González en un comunicado de prensa.

“María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida necesita ser vista en todo el mundo para que la gente aprenda más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas e impulsadas”, puntualizó la actriz mexicana en el comunicado de prensa al referirse a María Félix.

De acuerdo con información reseñada por el sitio web The Hindu, la película narrará la vida de Félix desde sus inicios en el estado de Sonora en México hasta conocer a grandes personalidades como Diego Rivera y Frida Kahlo.

¿Quién fue María Félix?

María Félix, conocida popularmente como “La Doña”, fue una de las estrellas mexicanas más sobresalientes de todos los tiempos. A lo largo de su carrera artística, Félix protagonizó más de cuarenta películas en países como México, Francia, Italia y Argentina.

En el ámbito personal, la intérprete mexicana estuvo casada en cinco ocasiones y fue madre del actor Enrique Álvarez Félix, fruto de su matrimonio con Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos en México.

Personalidades de la industria del entretenimiento como Jorge Negrete y Agustín Lara fueron algunos de los grandes amores de María Félix.

Félix es la cuarta actriz más fotografiada de todos los tiempos, siendo superada exclusivamente por Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich.

“La Doña” falleció el 8 de abril del año 2002 a sus 88 años de edad en su residencia en Ciudad de México a causa de una insuficiencia cardiaca. En la actualidad, los restos mortales de la estrella reposan en una tumba familiar en el cementerio Panteón Francés en la capital azteca.

Eiza González, una mexicana con pasos firmes en Hollywood

Eiza González es una de las actrices mexicanas más importantes del momento en la industria de Hollywood. Desde su rol protagónico en la película “Baby Driver”, González ha participado en importantes producciones como “Godzilla vs. Kong”, “Descuida, yo te cuido”, “Bienvenidos a Marwen” y “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”.

El sitio web Los Ángeles Times informó que la intérprete ocupa el puesto número cinco en el ranking de los actores más taquilleros en Hollywood durante los últimos tres años.

Radicada en el estado de California desde el año 2013, Eiza González actualmente es embajadora de importantes casas de moda como lo son Bulgari y Louis Vuitton.