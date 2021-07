Leslie Grace protagonizará película de “Batichica”

Leslie Grace oficialmente interpretará a Barbara Gordon en “Batichica”, la próxima película de superhéroes de Warner Bros y HBO Max.

De acuerdo con información reseñada por la revista Variety, Grace logró apoderarse del rol protagónico para el que audicionaron talentosas actrices como Haley Lu Richardson, Isabela Merced y Zoey Deutch.

Los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah, conocidos por ser la dupla detrás del éxito de “Bad Boys for Life”, dirigirán la película de “Batichica”, mientras que el guión estará a cargo de Christina Hodson (Birds of Prey).

Fuentes cercanas a la producción del proyecto revelaron a Variety que se tiene previsto que las grabaciones inicien en el mes de noviembre.

The Hollywood Reporter informó que la película “Batichica” no tiene una fecha de estreno prevista, pero Warner Bros anteriormente indicó que podría estrenarse en la plataforma de HBO Max en el año 2023.

Leslie Grace se une a la lista de actrices con raíces latinas que han sido seleccionadas en lo que va de año para formar parte de importantes producciones relacionadas con el Universo extendido de DC, tal es el caso de Sasha Calle (The Flash) y Rachel Zegler (Shazam! Fury of the Gods).

Leslie Grace inició su carrera como actriz en una producción estadounidense

Leslie Grace debutó en la industria cinematográfica con su participación en la película “In the Heights” que se estrenó de manera simultánea en el mes de junio en las principales salas de cine de los Estados Unidos y en la plataforma de HBO Max.

En la película basada en el musical del mismo nombre de Quiara Alegría Hudes y Lin-Manuel Miranda, Grace interpretó al personaje de Nina Rosario, una joven muy intelectual que marca un precedente en su familia al ser la primera en ingresar a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva que concedió a AhoraMismo en el mes de marzo del año 2020, la intérprete confesó sentirse bendecida por su debut en la industria cinematográfica: “Nina Rosario fue mi primer reto como actriz y me siento súper bendecida de haber tenido esa oportunidad, de hacerlo con tantas personas que llevan mucho tiempo en la industria”.

Grace es hija de padres dominicanos

Nacida en el estado de Nueva York en el año 1995, Leslie Grace es una estrella con raíces dominicanas que es conocida por la audiencia de habla hispana por su exitosa trayectoria como cantante.

Grace inició su carrera como cantante en el año 2011 tras haber sido descubierta por el afamado productor discográfico Sergio George, conocido por trabajar con artistas como Thalía y Marc Anthony.

La artista de 26 años ha sido nominada a los Latin Grammy en tres ocasiones por proyectos musicales como “Lloviendo estrellas”, “Leslie Grace” y “Como duele el silencio”.

Leslie Grace es un talento exclusivo de la casa disquera Sony Music Latin, mientras que en su faceta como actriz está siendo representada por la compañía Creative Artists Agency.

Antes de incursionar en la industria de la actuación, Grace formó parte de producciones de Univision y fue embajadora de importantes compañías como Colgate.