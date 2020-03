Leslie Grace habla en exclusiva (+ENTREVISTA)

La reconocida actriz y cantante Leslie Grace conversó en exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza sobre sus nuevos proyectos y a su vez, de la experiencia de ser vocera de Colgate y de su nueva pasta dental Optic White Renewal.

Grace debuta por la puerta grande en la industria cinematográfica con su participación en el nuevo filme de Lin-Manuel Miranda, “In the Heights”, que tiene previsto estrenarse en los próximos meses en las principales salas de cine de los Estados Unidos.

La joven de 25 años de edad es una mujer de retos grandes ya que sus primeros pasos en la música los realizó en un género tan competitivo y liderado por cantantes masculinos como lo es la bachata, pero eso no fue impedimento para que ella construyera una sólida carrera como cantante.

Te invitamos a disfrutar de la entrevista:

1. ¿Cómo te sientes al ser portavoz de una marca tan grande e importante como lo es Colgate?

Leslie: “Es increíble, una gran bendición poder trabajar con ellos especialmente ahora mismo que tenemos un nuevo producto, la Colgate Optic White Renewal, que me tiene súper emocionada de poder compartirla con todos mis fans. Sé que les va a encantar y estoy muy feliz que he podido trabajar con Colgate por tanto años, casi desde el comienzo de mi carrera. Han sido una marca que me ha apoyado en todo lo que hago y se han convertido en parte de mi familia.”

2. ¿Qué tan importante es para ti mantener una sonrisa blanca y brillante?

Leslie: “Es sumamente importante. Yo creo que la sonrisa, por lo menos para mí, es lo primero que la gente mira cuando hago una entrevista, estoy en una sesión de fotos o en una alfombra roja… Es algo especial y aparte yo creo que es algo muy lindo poder salir a la calle y darle una sonrisa al vecino o a cualquier persona con quien uno interactúa. Es algo gratis que uno le puede dar como regalo a la gente y el mundo. Para mí cuidarme los dientes siempre ha sido algo esencial en mi casa porque mis padres siempre me lo inculcaron, mantener una sonrisa es lo primero que la gente mira cuando uno está hablando, entonces ahora me siento muy feliz que puedo hacer eso de una forma mucho más profunda con este producto ya que esta pasta dental en específico tiene 3% de peróxido de hidrógeno que blanquea los dientes más, pero a la vez sigue protegiendo el esmalte, uno no sufre con esa sensibilidad que la mayoría de las pastas dentales te causan cuando blanquean los dientes. Estoy súper feliz de tener una herramienta para cuidarme la sonrisa y poder compartir esos truquitos con mis fans y personas como tú que me entrevistan, para que ellos también disfruten de eso.”

3. Hablemos de “In the Heights”. Cuéntanos sobre tu personaje Nina Rosario

Leslie: “Nina es alguien con quien yo me identifico bastante. Para mí protagonizar con Nina Rosario fue mi primer reto como actriz y me siento súper bendecida de haber tenido esa oportunidad, de hacerlo con tantas personas que llevan mucho tiempo haciéndolo. De Lin-Manuel Miranda y de nuestro director John M. Chu que siempre estuvo ahí guiándonos a todos poder crear esta historia o recrear esta historia, que conectó tanto con la comunidad Latina y con todos los que se identifican con estos personajes. Nina es una chica que es la primera de su familia en graduarse de High School, de la secundaria y llega a entrar a la universidad de Stanford y que la mayoría de las personas que están a su alrededor ni soñaban poder llegar a ir a una universidad, ni siquiera de la comunidad… Entonces para ella un gran reto, es algo que siempre ha soñado y que se lo ha ganado, pero cuando llega allá no encuentra la misma comunidad que ella tiene su vecindario que es “The Heights”. Así que uno la ve a ella creciendo y tratando de encontrar su camino durante todo el verano. Ella regresa a decirle a su papá que ya no se siente cómoda en la escuela donde está y está en ese vaivén de encontrar su propósito. Todo esto se cuenta a través de la música, de la increíble colección de música que Lin-Manuel Miranda y todo su equipo creó para contar esta historia, y no soy el único personaje en la película, pero Nina definitivamente es alguien con quien yo me super identifico y creo que la gente va a disfrutar de su historia y verse reflejados a través de ella.”

4. ¿Qué te llevas de tu personaje en esta película, te identificas con algo? Estados Unidos es un país para hacer realidad sus sueños para muchos hispanos, ¿en algún momento te sentiste identificada con tu personaje en el ámbito musical?

Leslie: “Absolutamente yo creo que muchas personas encajan en la historia de Nina, ella abarca muchas historias que todos nosotros en algún momento u otro pasamos por las cosas que ella pasa. Me identifico con ella, porque ella sabe todos los sueños de su familia y todos los sacrificios que sus padres hicieron para que ella tuviera la oportunidad de ir a universidad como en la que ella entró (Stanford). Ella siente que todo eso está sobre sus hombros y se siente responsables en cumplir ciertos propósitos con el espacio que ella está ocupando, entonces eso puede asustarla un poco. Uno se siente con mucha presión… Definitivamente en mi carrera me he sentido de esa manera, más que todo con presión. Yo he caído en cuenta en la responsabilidad de lo que es ser un artista y tener tanta influencia, y también mantener el nombre de mi familia y comunidad en alto. Yo creo que Nina siendo tan consciente de eso, en su historia eso casi como que la paraliza y ella siente que necesita tomar la decisión correcta… Me identifiqué mucho con ella porque yo soy una Nina yendo a Stanford al hacer esta película porque fue un nuevo paso para mí y desconocía lo que me iba a encontrar, qué retos iba a tener que sobrepasar, eso para mí fue como algo que me ayudó entrar en su personaje ya que su camino es muy similar a mi carrera artística.”

5. Portavoz de Colgate, tu primer proyecto en la industria cinematográfica y estás haciendo historia en la música. ¿Qué sigue para Leslie Grace?