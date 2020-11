¿Eduardo Yáñez estuvo al borde de la muerte?

En una reveladora entrevista exclusiva con el programa de televisión mexicano HOY, Eduardo Yáñez confesó que estuvo al borde de suicidarse en medio de una fuerte depresión que sufrió a inicios del confinamiento que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. El video de Yáñez hablando del tema fue retirado de YouTube después de alcanzar los 19 mil vistas en el canal de HOY.

Yáñez admitió que su depresión inició después de dejar de tomar un medicamento tras sufrir comentarios negativos por su apariencia física: “Cuando me dijeron: ‘Tiene Cortisona, por eso estás hinchado’. Entonces la dejé… Yo no sabía qué me estaba pasando y al dejarla, pues dejé mi cuerpo cero de cortisona, el cuerpo la necesita y caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial”.

El intérprete también destacó que pensó en suicidarse y que no es la primera vez que sufre de depresión: “No es la primera vez que paso por una depresión así, ya en otras ocasiones me ha sucedido, quieres que pare y no es una depresión de tristeza. Es una depresión hormonal y neurológica”.

En la entrevista, el actor mexicano reveló lo que lo incentivó a no suicidarse: “Mi madre ya no está y no tengo familia quien me venga a llorar, así que la verdad es lo que menos me importa. Pero mi trabajo, mi carrera, mi ilusión y mi pasión… Yo tengo muchos sueños todavía, así que no puedo ser cobarde y quitarme la vida. Yo más bien quiero pelear aunque duela. Prefiero pelear”.

En la actualidad, Eduardo Yáñez se encuentra enfocado en su destacada carrera artística como actor y es una de las figuras que forman parte de la segunda temporada de la serie televisiva “Falsa Identidad” en Telemundo. En el proyecto, Yáñez interpreta al personaje de Mateo Corona.

Eduardo Yáñez fue criticado por su apariencia física

Eduardo Yañez subió de peso al automedicarse | Sale el SolTras haberse automedicado, #EduardoYáñez subió un poco de peso, a pesar de esto, afirma que no le afectan las críticas. No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: http://bit.ly/2mJSv1f Twitter: http://bit.ly/2q0z1H0 O en… 2020-03-10T17:44:02Z

En el mes de marzo de este 2020, Eduardo Yáñez fue frontal ante las críticas que recibió por el aumento de peso que presentaba en ese momento: “Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos, ahí se los dejo”.

El intérprete mencionó que su aumento de peso fue por problemas de salud que padecía: “Estaba pasando un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automediqué, yo no sabía que eso contenía cortisona y me hinché un poco. Pero ya me di cuenta y lo dejé”.

Al momento de referirse a las críticas, Yáñez respondió: “Las críticas no hacen más que eso, criticar en lo negativo. Hay que ir en dirección constructiva, esa las agradezco bastante. El cómo me veo fisicamente, como actor nunca me he preocupado por eso. No soy un actor que se ande fotografiando en traje de baño, no soy un actor que se venda por ese lado. Siempre trato de vender mi trabajo como actor esperando que el físico no importe, y si importa; tratar de estar al mil cuando lo logro”.

¿Qué personalidades del entretenimiento se han suicidado?

Armando Vega-Gil, Santiago Galindo, Anthony Bourdain, Kate Spade, Avicii, Robin Williams, Kurt Cobain, Rita Macedo, Pedro Armendáriz y Miroslava Stern son algunas de las personalidades de la industria del entretenimiento que se han suicidado tras sufrir alarmantes cuadros depresivos.

Según el programa de televisión mexicano HOY, los casos de suicidio en México han aumentado un 20% debido a la pandemia del COVID-19.

Destacadas celebridades como Shakira, Adamari López, Alejandro Sanz, Salma Hayek y Lupita D’Alessio han confesado en su momento que han padecido depresión. Sin embargo, ellos han logrado sobreponerse satisfactoriamente ante las adversidades y en la actualidad son un gran ejemplo para cada una de las personas que sufren de depresión.

