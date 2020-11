Allisson Lozz podría quedar ciega: ¿Por qué?

La actriz Allisson Lozz sorprendió a todos sus fanáticos en una reciente transmisión en vivo en su cuenta oficial en Instagram en donde admitió que podría perder la vista en su totalidad a sus 30 años por un problema de salud que padece desde muy temprana edad.

“Me gané en Mary Kay mi iPad y estoy feliz porque estoy bien ciega, tengo mi iPhone y es el plus, pero aún así mis ojitos ya no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 años que ya según no iba a ver nada y así… Tengo 28 años, faltan dos para no ver nada… Esperemos que la tecnología avance más”, admitió la estrella que ha estado alejada del medio artístico desde hace unos años.

Lozz continuó hablando de los motivos que le impiden someterse a una cirugía de vista: “Cuando tenía 18 años yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Yo vivía en ese momento en Chihuahua y me dijeron: ‘No puedes porque tu retina es muy delgada y tus ojos son muy ovalados'”.

La intérprete, quien en la actualidad vive en los Estados Unidos, admitió que buscó ayuda profesional de especialistas en salud en Texas, pero que desafortunadamente le dieron el mismo diagnóstico que anteriormente le habían dado en Chihuahua, México.

“Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 años más o menos iba a quedar ciega y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega”, admitió la actriz mexicana en la transmisión en vivo que realizó recientemente en la plataforma de Instagram.

Allisson Lozz: ¿Desde cuándo ha estado alejada de las telenovelas?

Allisson Lozz 🎊🎉🎁

Feliz 28 🎂 Ya se nada de Telenovelas pic.twitter.com/curnDTZKXu — SebastianasPeru (@SebastianasPeru) August 11, 2020

Lozz fue considerada una de las actrices más representativas en la industria de las telenovelas en México. Sin embargo, en el año 2010 dio a conocer que se retiraría definitivamente del medio artístico para dedicarse de lleno a su familia.

En la actualidad, la actriz reside en Colorado junto a su esposo Eliú Gutiérrez y sus dos hijos en común: Los pequeños London y Sidney.

Alejada de la industria de las telenovelas, Allisson Lozz se gana la vida en los Estados Unidos como directora de ventas de Mary Kay, una importante compañía de productos de belleza y cuidado personal.

Allisson Lozz: ¿Cuáles fueron sus telenovelas más representativas?

La actriz Allisson Lozz cumple años, nació #UnDiaComoHoy 11 de Agosto de 1992 en Chihuahua, Chihuahua, México. pic.twitter.com/PssU2yiEuU — Raúl Brindis (@raulbrindis) August 11, 2018

Allisson Lozz inició su carrera artística a muy temprana edad, por lo que su rostro siempre fue muy familiar en los proyectos televisivos en tierras aztecas. Entre sus melodramas más representativos destacan: “Misión SOS”, “Al diablo con los guapos”, “Rebelde” y “Las dos caras de Ana”.

La última telenovela que protagonizó Lozz fue “En nombre del amor” (2008). En el proyecto, la actriz interpretó al personaje de Paloma Espinoza de Los Monteros Díaz.

En una entrevista exclusiva con la revista CARAS en 2018, la estrella mexicana confesó que su esposo no influyó en su decisión de alejarse de la industria de las telenovelas. Asimismo, ella reafirmó que su retiro de las telenovelas es definitivo.

Sigue a AhoraMismo en Instagram