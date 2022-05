La gran diferencia de edad entre Woody Allen y su pareja Soon-Yi Previn: ¿de cuántos años es?

La relación de Woody Allen con Soon-Yi Previn ha sido noticia durante casi 30 años.

Soon-Yi es la hija adoptiva separada de la pareja de toda la vida de Allen, Mia Farrow, con quien estuvo durante 12 años y compartió tres hijos.

El asunto se descubrió después de que Farrow encontrara fotos de Soon-Yi desnuda en el apartamento de Allen en 1992, según ABC News. Soon-Yi tenía 21 años en ese momento.

Se casó con Allen, el ex de su madre, cinco años después en una ceremonia íntima en Italia, según informó The New York Post en ese momento.

¿Cuál es la diferencia de edad de Woody Allen y Soon-Yi Previn?

Woody Allen nació el 1 de diciembre de 1935, por lo que hoy tiene 86 años y 62 cuando se casó con Soon-Yi.

Según New York Magazine, la edad exacta de Soon-Yi no estaba clara cuando fue rescatada de las calles de Seúl, Corea, cuando era niña. Tiene una fecha de nacimiento estimada para el 8 de octubre de 1970, según un documento firmado por sus padres adoptivos Farrow y Andrew Previn.

Según esa fecha de cumpleaños, Soon-Yi cumplió 51 años el otoño pasado y tenía 27 cuando se casó con el director ganador del Oscar en 1997.

La diferencia de edad de 35 años de la pareja y la historia de Woody Allen con la madre de Soon-Yi tenían a muchas personas confundidas por la relación

Cuando se descubrió por primera vez la aventura de la futura pareja, Spoon-Yi emitió una larga declaración a Newsweek para dejar en claro que la relación fue consensuada y que ella nunca fue “violada, abusada ni malcriada por algún padrastro malvado”.

“Por favor, no intenten dramatizar mi relación con Woody Allen”, dijo en el comunicado en ese momento. “Nunca fue una especie de figura paterna para mí. Nunca tuve trato con él. Rara vez venía a nuestro apartamento antes de que nacieran sus propios hijos. Soy un estudiante de psicología en la universidad que se enamoró de un hombre que resulta ser el ex novio de Mia. Admito que es poco convencional, pero no nos pongamos histéricos”.

Más tarde, Allen le dijo a New York Magazine que muchas personas estaban bajo la suposición incorrecta de que él era el padre de Soon-Yi y que la “violó y se casó” con ella cuando era “menor de edad”.

En una entrevista reciente con The Daily Mail, Allen admitió que podía entender por qué algunas personas malinterpretaron la relación.

“En la superficie, parecíamos una pareja irracional”, dijo. “Yo era mucho mayor y ella era una niña adoptada. Al mundo exterior le pareció que era una situación de explotación, que yo la explotaría como un hombre depredador mayor y ella me explotaría por lo que fuera que tenía. Ese nunca fue el caso.”

El magnate del cine le dijo a The Hollywood Reporter que tener la oportunidad de cambiar la vida de Soon-Yi ha sido más gratificante para él que cualquiera de sus logros cinematográficos. Detalló la “crianza difícil” de su esposa en Corea durante la cual ella era una huérfana que deambulaba por las calles hasta que un orfanato la recogió cuando tenía aproximadamente seis años.

“Realmente he podido mejorar su vida”, dijo Allen. “Le brindé enormes oportunidades, y ella se ha entusiasmado con ellas”.

“Ella se educó a sí misma y tiene toneladas de amigos. Obtuvo un título universitario, se graduó en la escuela y ahora ha viajado por todas partes conmigo”, continuó. “Ella es muy sofisticada y ha estado en todas las grandes capitales de Europa. Ella se ha convertido en una persona diferente. Así que las contribuciones que he hecho a su vida me han dado más placer que todas mis películas”.