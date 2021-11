¿Cómo ver el eclipse lunar más largo del siglo este 19 de noviembre?

El universo nos sigue regalando momentos increíbles que el ser humano se da el lujo de apreciar. Esta semana, precisamente en la madrugada del viernes 19 de noviembre de 2021, se podrá ver otro acontecimiento astronómico. Se trata del Eclipse Lunar Parcial más largo en 580 años, durando tres horas y 28 minutos, tal y como lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El 19 de noviembre de 2021 se producirá un eclipse parcial de Luna, el cual será visible en gran parte de la tierra, concretamente, en el oeste de Europa y África, América, el Pacífico, Oceanía y Asia. Este acontecimiento sucederá cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna hasta que el satélite natural queda a oscuras por la sombra de la Tierra.

Asimismo, tal y como explicó la página web space.com y la NASA, el eclipse será “casi total”, ya que el 97,4% del diámetro de la Luna quedará inmerso en la oscura sombra umbral de la Tierra en el momento del eclipse máximo. De igual manera, en el eclipse la luna se tornará rojiza por la dispersión de Rayleigh. De acuerdo con la NASA, “en cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de la Tierra durante el eclipse, más roja se verá la Luna”.

🌝 There's a partial lunar eclipse this month—but that's not the only thing to watch out for in the night skies of November!

Look out for the Pleiades star cluster, and Jupiter and Saturn drawing ever-closer together. https://t.co/prbgoFyqMb pic.twitter.com/CcJZvPd0gs

— NASA (@NASA) November 2, 2021