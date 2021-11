La actriz Isabel Torres se despide en video antes de morir [VER]

La actriz española protagonista de la serie “Veneno”, Isabel Torres, ha publicado en Instagram un fuerte y estremecedor video en el que se despide de sus 114 mil seguidores tras el avance de su cáncer de pulmón que padece desde el año 2018. Sus médicos le han dado una esperanza de vida de tan solo dos meses. Puede ver el video en esta publicación, más adelante.

“My last video” (mi último video) es el trágico título que ha escogido para su última conexión con sus amigos y seguidores tras dar conocer la triste noticia de su enfermedad. Y es que el estado de salud de la famosa actriz es sumamente delicado. Isabel cumplió dos años de estar enferma.



Es de recordar que primero fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que la obligó a medicarse con corticoides, para que luego le descubrieron este cáncer que ha hecho metástasis a otras partes de su cuerpo, sin posibilidad alguna de tratamiento efectivo que detenga la penosa enfermedad.

“Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo”, explicó también la actriz.

“Lo que te decíamos, que Isabel sufre un tumor y que la enfermedad se ha desarrollado con metástasis que han llegado ya a los huesos. Ha tenido que volver al hospital y el diagnóstico de los médicos no viene con una buena noticia: le han dado hasta dos meses de vida.

Un vídeo de un ‘hasta pronto’

En el video de más de cinco minutos de duración, “Mi último video… Hasta pronto”, la actriz abrió su corazón a amigos y seguidores para expresar lo siguiente:

“Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora. He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga”, se le escucha decir a Torres.

“Vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa. La vida es muy bonita y hay que vivirla”, agregó.

Isabel, además se dirigió a todos aquellos que se unieron en solidaridad por su condición, agradeciéndoles todas las manifestaciones de cariño que le expresaron en todo este tiempo, luego de que ella hiciera público el padecimiento de su cáncer.

“Gracias, amigos, “que han estado al lado mío, que siempre me han apoyado muchísimo”. “Gracias Familia”.

La artista también se despidió de sus fans: “Solo es para eso, que los quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo, me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mí”, expresó Isabel Torres.

“Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerlos”, ha rematado Isabel con una sonrisa.

“Vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo”, concluyó.

Esta publicacion de inmediato se hizo viral, y no se hicieron esperar las voces de aliento como los de Carolina quien escribió: “Quería mandar un mensaje a una amiga”, Desde aquí, un beso muy grande”, “Te queremos”.

Carlos Sobera también aplaudió la valentía de la actriz: “Qué entereza ha tenido”. “Esta gente así es un ejemplo maravilloso en cualquier momento de la vida”, añadió.

Por su parte, sus compañeras de reparto Daniela Santiago y Jedet, presentes en los Premios Ondas donde recogían el premio que las tres ganaron por ‘Veneno’, también la tuvieron muy presente. “Sobre todo, quiero darle las gracias a Isabel Torres, que no puede estar con nosotras hoy”, expresó Jedet, que añadía: “Me ha inspirado muchísimo y ha hecho un trabajo increíble”.

Santiago también le dedicó el premio: “Está atravesando unos duros momentos. Espero que te mejores, compañera”, pronunció.





