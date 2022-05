Mia Farrow sigue acusando a Woody Allen de abusar sexualmente de su hija a los 7 años

Woody Allen y Mia Farrow estuvieron en una relación de 1980 a 1992. La pareja tuvo tres hijos: el hijo biológico Satchel, ahora llamado Ronan Farrow, y los hijos adoptivos, Moses y Dylan Farrow.

La relación de Allen y Farrow terminó después de que la actriz encontrara fotos de su hija adoptiva, Soon-Yi Previn, desnuda en el apartamento de Allen en 1992, según ABC News. Poco después, Farrow acusó a Allen de abusar sexualmente de su hija Dylan cuando esta tenía 7 años.

Allen acusó a Farrow de “entrenar sin descanso” a su hija Dylan en un intento de vengarse de su relación con Soon-Yi, según The Wrap.

Farrow recibió la custodia total de sus hijos, pero el caso de abuso sexual quedó en nada después de que se determinara que Dylan era demasiado “frágil” para resistir un juicio.

Entonces, ¿cuál es el estado actual de la relación de Woody Allen y Mia Farrow?

Mia Farrow dijo que su relación con Woody Allen es uno de sus mayores arrepentimientos

En un documental de cuatro partes de HBO, Allen v. Farrow, Farrow, ahora de 76 años, habló sobre su relación rota con Allen. De sus primeros años con el director ganador del Oscar, Farrow dijo que estaba “muy feliz”. Pero todo eso cambió en la década de 1990.

Farrow dijo que su relación con Allen es el mayor arrepentimiento de su vida.

“Si pudiera recuperarlo todo, lo haría”, dijo, según People. “Ojalá nunca lo hubiera conocido. Ese es el gran arrepentimiento de mi vida, traer a alguien así que nunca debería haber estado en la familia”.

En 2018, Farrow le dijo a Elle que había mucho más en su relación altamente documentada con Allen de lo que parecía.

“No todo es blanco o negro”, dijo. “De lo contrario, te preguntarías qué diablos estás haciendo con esa persona durante 10 minutos, y mucho menos durante 10 años. Llegué a un estado desde hace muchos años donde simplemente no me preocupo por él”.

Los ex siguen separados y Mia Farrow incluso dijo que está “asustada” de Woody Allen

Woody Allen y Mia Farrow siguen separados hasta el día de hoy. En una entrevista de 2016 con The Hollywood Reporter, se le preguntó a Allen si alguna vez vio a Farrow en persona.

“No”, dijo en ese momento. “No creo que viva en Nueva York. Creo que vive en Connecticut. No estoy segura”.

Casi 30 años después de su batalla por la separación y la custodia que ocupó los titulares, Farrow admitió que teme que Allen, de 86 años, intente vengarse de ella por participar en las docuseries de HBO. Allen, quien ha estado casado con Soon-Yi durante 24 años y crió a dos hijas con ella, no participó en la serie, pero su voz se escucha a través de segmentos del audiolibro de sus memorias de 2020 Apropos of Nothing.

“Estoy asustada”, dijo Farrow en el documental, según People, hace más de un año. “Le tengo miedo. Una persona que no tiene lealtad a la verdad hará cualquier cosa. Una persona que hará cualquier cosa es alguien a quien temer. Así que me preocupa que cuando salga este documental, vuelva ataque”.

Farrow agregó que su ex hará “lo que sea que tenga que hacer para tratar de salvarse de la verdad, del desastre que hizo”.