Fallece Dustin Diamond de 44 años: ¿Cómo murió el actor de ‘Saved By the Bell’?

Dustin Diamond, mejor conocido por interpretar el papel de Samuel “Screech” Powers en la exitosa comedia de NBC, Saved by the Bell, falleció el 1 de febrero de 2021, así lo informó TMZ. El famoso actor tenía 44 años de edad.

La causa de la muerte de Dsuton Diamond se debió a un cáncer en etapa cuatro, un diagnóstico que descubrió hace solo tres semanas. El lunes, el amigo de Dustin Diamond, Dan Block, le había dicho a The Sun: “No tenemos un tiempo específico, pero sabemos que Dustin necesita un milagro para superar el carcinoma de células pequeñas que le han diagnosticado”.

“Le dijeron que el promedio de vida es de semanas a cinco meses, pero un pequeño porcentaje de personas ha vivido de uno a dos años siendo cáncer etapa 4”, continuó Block. “Esperamos que sea una de las personas que sobreviva a las adversidades y que pasemos el mayor tiempo posible con él”.

Un representante del actor le dijo a TMZ que el padre de Diamond estaba a su lado cuando murió el lunes 1 de febrero en la mañana. “Su condición había empeorado enormemente desde la semana pasada”, según TMZ. Diamond fue retirado de las máquinas respiratorias para llevar al actor a un centro de cuidados paliativos después de que el cáncer de Dustin Diamond hiciera metástasis en sus pulmones.

“Comenzó como un tumor en su cuello”, reveló Block. “Un gran nudo en la garganta, que era muy visible”.

“Fue diagnosticado con esta forma brutal e implacable de cáncer maligno hace solo tres semanas”, dijo su representante al medio In Touch. “En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única piedad que mostró fue su ejecución rápida y aguda. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos.”

La muerte de la madre de Dustin también fue debido a un cáncer, en su caso de mama. Anteriormente estuvo comprometido con Amanda Schutz, pero los dos nunca se casaron. En 2009, se casó con su novia de toda la vida, Jennifer Misner, sin embargo, la pareja se separó en 2013, según informó The Sun.

Esto es lo que necesita saber sobre Dustin Diamond:

1. Dustin Diamond quería pasar el tiempo que le quedaba de vida con su novia

El 12 de enero, TMZ informó que Dustin Diamond, quien nació el 7 de enero de 1977 en San José, California, había sido hospitalizado en Florida después de sentir “dolor en todo el cuerpo”, que los médicos descubrieron más tarde que era cáncer terminal.

El 21 de enero, Diamond completó su primera ronda de quimioterapia, según informó CNN, y ya estaba programada otra ronda.

Roger Paul, el representante de Dustin Diamond, le dijo a The Sun: “Dustin espera pasar más tiempo con su novia, tocar su bajo/videojuegos y hacer videos para sus fans en las redes sociales”.

2. Una amiga de Dustin reveló que el actor tenía 2 deseos antes de morir

Block le contó a The Sun el último deseo que tenía Diamond. “Hay dos cosas que pidió Dustin”, dijo, “la capacidad de hablar con Justin Chancellor sobre música y poder visitar Disney World para ver Star Wars Galaxy Edge”.

“Dustin estaba aprendiendo a tocar varias canciones y quería formar una banda como tributo a Tool”, continuó Block. “Estaba en el proceso de comenzar la banda antes de que le diagnosticaran el cáncer. Él tocaba la canción y tocaba con su bajo mientras miraba videos de YouTube”.

3. Diamond apareció en docenas de películas luego de interpretar el papel de Screech

Dustin Diamond's Message for His Former 'Saved by the Bell' CastmatesDustin Diamond broke his silence to “Extra’s” Mario Lopez in our headline-making, news-breaking interview, and now he’s telling his former “Saved by the Bell” co-star about the fall out from his tell all memoir, “Behind the Bell.” 2016-05-19T19:29:03Z

Dustin Diamond pasó más de una década de su vida interpretando el papel de Screech en Saved by the Bell, y realizó numerosas series derivadas y películas para la televisión entre el año 1989 y 2000, según su página de IMDB.

Al igual que sus coprotagonistas, Tiffany Amber Thiessen, Mario Lopes y Mark-Paul Gosselaar, la popular comedia sirvió como punto de partida para seguir con una carrera en la pantalla grande. Entre el año 2001 y 2020, Dustin Diamond apareció en casi dos docenas de películas.

Protagonizó Scavenger Killers de 2014, interpretó el papel de Oliver Jaffe en Bleeding Hearts de 2015 y, en 2016, interpretó el papel de Raynard en la película de terror Joker’s Wild.

4. Dustin Diamond publicó una memoria reveladora sobre la vida como una estrella infantil, que revela los detalles de BTS de “Saved By the Bell”

En 2009, Dustin Diamond publicó un libro de memorias, Behind the Bell, donde sacó al aire muchos trapos sucios de su experiencia como estrella infantil, y cómo era realmente el detrás de escena de la famosa comedia de la cadena NBC, historias que inspiraron toda una vida de película en 2014.

The Unauthorized Saved by the Bell Story – TrailerCheck out the first trailer for Lifetime's look at what happened behind-the-scenes on Saved by the Bell. 2014-08-19T04:00:03Z

El libro de Diamond detalla el “estilo de vida extremo del elenco y el equipo: sexo, drogas y fiestas salvajes”, como lo describe en Amazon. Sus memorias “les dan a los lectores la historia descorazonadora de una ex estrella infantil” y las cosas que tuvo que hacer para posicionarse como actor dramático luego de sus años interpretando al amado nerd cómico en la escuela secundaria de ficción Bayside.

Screech Powers logoless scenes 2019-09-29T04:45:48Z

Cuando The Peacock de NBC repitió Saved by the Bell en 2020, no se le pidió a Diamond que fuera parte de este. En una entrevista en noviembre con Andy Cohen en Watch What Happens Live !, la ex coprotagonista de Diamond, Elizabeth Berkley, reveló que no había hablado con él “en mucho tiempo”, pero esperaba que tal vez pudiera aparecer en una futura temporada:

Veremos si hay otra temporada. Tal vez sea algo para explorar y no he hablado con él en mucho tiempo. Honestamente, ya que creo que terminamos el programa, es la última vez que hablé con él, pero no por nada malo. Quiero decir, él siempre fue amable conmigo y ha tenido su vida, pero realmente me he mantenido más en contacto con Mark-Paul (Gosselaar), Tiffani (Thiessen), Mario (Lopez) y luego, de vez en cuando, Lark. (Voorhies).

5. Diamond cayó en tiempos difíciles y pasó tiempo en la cárcel después de ser condenado por apuñalar a alguien en 2014

Dusti Diamond luchó con su vida personal durante varios después de que Saved by the Bell llegara a su final. En 2001, se declaró en bancarrota en California y comenzó una campaña para recaudar dinero vendiendo camisetas que decían: “Pagué $15 para salvar la casa de Screech”, según informó el Milwaukee-Wisconsin Journal Sentinel.

En 2006, Dustin Diamond enfrentó la ejecución hipotecaria de su casa, y en 2009, We Energies demandó al actor en el Tribunal de Circuito del Condado de Ozaukee. La demanda afirmaba que Diamond debía $2,079.40 en facturas de servicios públicos.

En 2014, Diamond fue sentenciado a cuatro meses de cárcel en Wisconsin luego de apuñalar a alguien en un bar, informó NBC News. En ese momento, Diamond vivía en los suburbios de Milwaukee. Fue declarado culpable de apuñalar a un cliente de un bar “en la axila con una navaja”.

La policía informó que la lesión no causó heridas mortales a la víctima. Su entonces prometida, Amanda Schutz, también fue acusada y declarada culpable de alteración del orden público.

Después de 30 días en la cárcel, Diamond fue liberado y posteriormente puesto en un programa de liberación laboral. Tanto él como Schutz debieron pagarle a la víctima $1,500 por daños y prejuicios.

