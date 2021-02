Donald Trump se quedó sin abogados a días del juicio político

El expresidente los Estados Unidos, Donald Trump esta a contados días de enfrentarse al juicio político, el próximo 8 de febrero, frente al Senado del país, por cargos de “incitación a la insurrección” delito del que es acusado Trump, por el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero, el cual dejó una cifra de cinco personas fallecidas.

El ex mandatario buscará defenderse del ‘Impeachment’ en su contra, el cual, de llegar a este éxito, inhabilitaría al magnate de poder volver a optar por algún cargo político y en consecuencia evitaría que Trump se volviese a presentar en las elecciones de 2024.

Lo que tomó por sorpresa a la mayoría fue que cinco de sus abogados, incluyendo a dos que supuestamente lideraban su equipo legal, han renunciado a representar a Trump, debido a presentar diferencias con el expresidente, en cuanto a la estrategia legal a la hora de enfrentar el impeachment que se adelantarÁ en el Senado de la República Federal el próximo lunes, así lo informó CNN citado por 20 minutos, por medio de fuentes que pidieron permanecer en el anonimato.

Donald Trump quería que su defensa continuara basada en el supuesto fraude electoral del pasado 3 de noviembre de 2020, que sufrió ante su opositor y actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dejando de lado el debate legal ante la condena a un presidente que ya ha dejado su cargo en el poder, dijo CNN, agregando que el exmandatario “no era receptivo”.

Entre los representantes de su defensa más importantes que “tomaron una decisión mutua” de desistir en su labor, se encuentran Butch Bowers un abogado de Carolina del Sur que trabajó durante el mandato de George W. Bush en el Departamento de Justicia, y la abogada Barbara Barbier, oriunda del mismo estado, quien fue fiscal durante 15 años antes de abrir su propia firma de defensa penal.

Ninguno de los abogados había recibido pagos por adelantado aún, afirmó CNN.

Now all five of the impeachment lawyers — Butch Bowers, Deborah Barbier, Josh Howard, Johnny Gasser, and Greg Harris — have left Trump's legal team, per CNN.

Según confirmación de la cadena informativa, Jason Miller, asesor de Donald Trump, quien no se ha pronunciado sobre la renuncia por parte de sus cinco abogados, expresó que el equipo legal del expresidente no estaba aún cerrado y que pronto seria anunciado.

“No hemos tomado una decisión final sobre nuestro equipo legal que nos representará, pero se tomará pronto”. Twiteo Miller.

En estas circunstancias, según informan medios de comunicación, es que el expresidente Donald Trump esta teniendo dificultades para poder conformar un equipo de defensa que lo represente en su segundo juicio político, que lo acusa de instigar el asalto presentado al Capitolio el pasado miércoles, 6 de enero.

News — With a little more than a week before his impeachment trial is set to begin, President Trump's legal team is up in the air. Butch Bowers and Deborah Barbier, who were expected to be two of the lead attorneys, are no longer on the team, @GloriaBorger & I are told. Story TK.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 31, 2021