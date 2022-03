Discurso sobre el Estado de la Unión 2022: ideas y juegos para esta noche

Esta noche, el presidente Joe Biden dará su discurso sobre el Estado de la Unión. Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo, es probable que todavía haya bastantes oportunidades para los juegos de beber. Siga leyendo para obtener ideas tanto para juegos de beber como para juegos de bingo, si esa es su preferencia.

El discurso de Biden comenzará esta noche, 1 de marzo de 2022, a las 9:00 p.m. Oriental. Podría durar hasta 90 minutos, pero probablemente terminará más cerca de los 60 minutos, y la respuesta republicana comenzará casi inmediatamente después.

Ideas de juegos de beber y bingo

Las siguientes reglas son ideas para un juego de beber, pero se pueden traducir fácilmente a un juego de bingo si así lo prefiere. Puede crear sus propias tarjetas de bingo basadas en estas ideas aquí. Elija y elija cualquiera de estas reglas que desee usar en su propio juego de beber, o agregue sus propias ideas.

Las primeras reglas para beber son para Biden. Elija y elija las reglas de esta lista que prefiera:

• Toma un sorbo si Biden habla de Trump.

• Toma un sorbo si Biden habla de Ucrania o Rusia.

• Prueba si Biden habla de una guerra nuclear o del lanzamiento de armas nucleares, ya que eso es realmente deprimente.

• Toma una foto si sientes que se avecina una crisis existencial al pensar en la invasión de Ucrania.

• Tome un sorbo si Biden habla de Build Back Better.

• Toma un sorbo si Biden habla de mascarillas.

• Tome una oportunidad si Biden dice que COVID-19 ha terminado.

• Tome un sorbo si Biden pronuncia mal una palabra.

• Toma una oportunidad si Biden tropieza con sus palabras y no tienes idea de lo que está diciendo.

• Tome un sorbo si Biden habla de los efectos secundarios de las vacunas COVID-19.

• Tome una foto si Biden comparte una dirección web o un número de teléfono que está mal.

• Toma un sorbo si Biden habla de sus perros.

• Toma un sorbo si Biden habla de su nuevo gato.

• Prueba si Biden se refiere a sí mismo como el Sr. Jill Biden.

Aquí hay algunas ideas para otros en la audiencia mientras da su discurso, si están presentes esta noche.

• Toma un sorbo si Bernie no aplaude o no se pone de pie en ningún momento, o si parece aburrido.

• Toma un sorbo si Bernie hace algo que se convierte en un meme.

• Toma un sorbo si Pelosi hace algo que se convierte en un meme.

• Toma un sorbo si Harris hace algo que se convierte en un meme.

• Tome un sorbo si Pelosi o Harris leen algo mientras Biden habla o parece no estar prestando atención.

• Tome un sorbo si un republicano se niega a ponerse de pie o aplaudir mientras todos los demás lo hacen.

• Tome una foto si alguien interrumpe a Biden o le grita durante su discurso.

• Tome un sorbo si la cámara enfoca a su representante en el Congreso.

• Tome un sorbo si la cámara enfoca a alguien y no tiene idea de quién es.

Para la respuesta republicana:

• Tome un sorbo si el gobernador Reynolds dice algo positivo sobre Trump.

• Tome un sorbo si Reynolds habla sobre las regulaciones pandémicas que restringen la libertad.

• Prueba si Reynolds habla de guerra nuclear.

• Tome un sorbo si Reynolds habla de su esposo como “El primer caballero”.

Puede ver el discurso de Biden y la respuesta republicana en el video de CBS News arriba.

Recuerda beber con responsabilidad. Si bebe esta noche, programe un viaje compartido como Uber o Lyft para volver a casa más tarde.

