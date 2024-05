Video muestra a P. Diddy golpeando a su ex Cassie Ventura – Imágenes fuertes

Un fuerte video salió a la luz donde muestra a Sean “Diddy” Combs maltratando y pateando a su ex novia, cantante Cassie Ventura. Las escalofriantes imágenes fueron captadas por las cámaras de vigilancia de un hotel en 2016. Justo antes de que el rapero, productor musical y empresario resolviera rápidamente una demanda que ella presentó contra él el pasado mes de Noviembre. Las fuertes imágenes fueron obtenidas exclusivamente por CNN. Abajo está el video y por favor guardar discreción. Las imágenes son fuertes.

El vídeo en cuestión ilustra de la forma más gráfica posible una de las palizas alegadas y descritas en la demanda de Ventura, que Combs había negado.

La demanda de Ventura precedió a la redada de las autoridades federales en marzo a las propiedades de Combs en Los Ángeles y Miami como parte de una investigación de tráfico sexual.

En las imágenes obtenidas por CNN, se ve a Combs saliendo de una habitación en el Hotel InterContinental, en Century City de Los Ángeles. Al empresario se lo ve sosteniendo una toalla alrededor de su cintura. Corre por un pasillo detrás de Ventura, la agarra por la nuca y la arroja al suelo cerca de los ascensores.

El video, que nunca antes se había visto públicamente, muestra a Combs patear a Ventura dos veces y la arrastra antes de dejarla ir.

if this is what Diddy was doing to Cassie outside of their private home and room, i can't imagine everything else she's endured. LOCK HIM TF UP RIGHT NOW#Diddy pic.twitter.com/lLhukGv0Mn

— 🧢1⃣0⃣ (@CapXSid) May 17, 2024