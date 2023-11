Pablo Montero responde a las fuertes acusaciones de Gaby Spanic

Gaby Spanic denunció que Pablo Montero la había abusado sexualmente en la primera temporada de La Casa de los Famosos. La actriz venezolana hizo la impactante declaración cuando filmaba la segunda temporada del reality Secretos de Villanas. El episodio transmite este 23 de noviembre por Canela TV, una aplicación que es gratuita.

Pablo Montero respondió a las acusaciones durante una entrevista telefónica para el programa Siéntese Quien Pueda. El cantante señaló que las acusaciones de la actriz son completamente falsas y como evidencia de ello es que ella nunca lo denunció ante las autoridades.”Lo que pasa es que no he dicho nada porque no quiero darle importancia a lo que no es. Si fuera, lo aclaro. Oigan, si hubiera pasado eso de seguro me hubieran sacado del programa. Si fuera cierto pues Gabriela me hubiera denunciado, pero pues no”, dijo Pablo.

Asimismo, el cantante afirmó que tiene conciencia tranquila ante este nuevo escándalo que lo involucra y señaló que se seguirá concentrando en sus proyectos profesionales y en los compromisos personales que tiene en el futuro, como por ejemplo la celebración de la primera comunión de su hija mayor.

Gaby Spanic dice que Montero agarro sus senos

Gaby Spanic empezó hablar del tema cuando estaba en la piscina con sus compañeras del reality Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz. La actriz empezó diciendo que ella habló con sus abogados antes de hacer esta denuncia en Secretos de Villanas, para ver si estaba permitido que ella hable del tema aunque había firmado una carta de confidencialidad con Telemundo.

“Yo firmé una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero averigüe con unos abogados, antes de abrir la boca, y me dicen que lo puedo hablar, y con mucha seguridad. Yo ahí adentro (La Casa de los Famosos USA) sufrí un delito y cuando es delito, no hay carta de confidencialidad que valga… Sufrí de abuso sexual”, dice Gaby Spanic, momento que transmitirá el próximo 23 de noviembre por Canela TV. “…Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”.

Aylín Mujica sorprendida le pregunta a Gaby: “¿Pablo Montero?”

Mientras que Spanic continua diciendo: “Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (cara de sorpresa mirando para arriba) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza…Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”.