Sean “Diddy” Combs fue puesto bajo vigilancia por suicidio tras arresto

Sean “Diddy” Combs, de 54 años, fue puesto bajo vigilancia por suicidio en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York. Pero según su abogado, el rapero no es suicida.

El abogado de Diddy, Marc Agnifilo, le dijo a TMZ, que “la directiva de vigilancia de suicidio emitida por funcionarios del MDC fue simplemente una medida de rutina para reclusos nuevos y de alto perfil”.

El cantante y empresario fue arrestado el pasado lunes por tres delitos graves vinculados a más de una década de presunto abuso, reportan los medios.

Combs ha estado bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York desde el 16 de septiembre por la noche y los guardias del Centro de Detención Metropolitano lo están monitoreando de cerca, dijo a NBC News una fuente familiarizada con la situación. Abajo puede ver el momento que Diddy es arrestado en un hotel en Nueva York.

TMZ released the official footage of Diddy getting arrested by the FEDS pic.twitter.com/GN7Z50ToB5

