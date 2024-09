Caso Diddy: 1.000 botellas de aceite para bebés, cocaina y violencia

Sean “Diddy” Combs está acusado de obligar a las víctimas femeninas a participar en actuaciones sexuales llamadas “Freak Offs” y en una redada en su casa, las autoridades confiscaron varios suministros utilizados, incluido aceite para bebés.

El artista de 54 años fue arrestado tras 10 meses de rumores, demandas, redadas policiales y crecientes acusaciones de abuso sexual. El imperio empresarial, el prestigio cultural y la imagen paternal que había cultivado durante décadas se le está viniendo abajo.

A Diddy se le acusa de delitos sexuales y que utilizó su “poder y prestigio” para “tráfico sexual, trabajos forzados, transporte interestatal con fines de prostitución, delitos relacionados con las drogas, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción de la justicia”, informan los medios.

Según la acusación, obtenida por la revista People, Diddy utilizó la coerción para hacer que las mujeres participaran en los llamados “freak offs”, descritos por los fiscales como “actuaciones sexuales elaboradas y producidas”.

Los fiscales alegan que Diddy atraía a las víctimas con el pretexto de una relación romántica antes de supuestamente usar “fuerza, amenazas de fuerza y ​​coerción” para lograr que participaran.

Los supuestos “freak offs” a veces duraban varios días y en ocasiones presentaban a múltiples trabajadoras sexuales. Se alega que Diddy organizó y dirigió los “freak offs”; los fiscales afirman que los grabó electrónicamente y se masturbaba mientras ocurrían.

Cuando las casas de Combs en Los Ángeles y Miami fueron allanadas en marzo, los fiscales dicen que las autoridades encontraron “suministros extraños”, como drogas y más de 1.000 botellas de aceite y lubricante para bebés.

