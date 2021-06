La familia de Dick Van Dyke: 5 datos importantes que necesita saber

Dick Van Dyke fue homenajeado en la 43ª edición anual de los Kennedy Center Honors, que se emitió el 6 de junio en CBS. El legendario actor es conocido por su trabajo en Mary Poppins, The Dick Van Dyke Show, Diagnosis Murder y Bye, Bye Birdie.

“El Kennedy Center Honors sirve como un momento para celebrar a los artistas notables que han pasado sus vidas elevando la historia cultural de nuestra nación y del mundo”, dijo el presidente del Kennedy Center, David M. Rubenstein, en el sitio web del teatro. Añadió: “Dick Van Dyke nos ha traído personajes queridos de cine, teatro y televisión adorados por generaciones de fanáticos, durante más de siete décadas”.

Pero, fuera del trabajo, el autor más vendido es esposo, padre de cuatro hijos (Barry, Christian, Stacy y Carrie Beth) y abuelo de siete niños.

1. Dick Van Dyke está casado con Arlene Silver

Van Dyke está actualmente casado con Arlene Silver, una maquilladora 46 años menor que él. Pero, como Silver le dijo al Huffington Post, “es inmaduro en el buen sentido con la maravilla de un niño. Es simplemente divertido, tiene la mente abierta. No está atrapado en sus caminos en absoluto. Ambos somos como niños. Sentimos que ambos estamos teniendo una segunda infancia”.

La pareja se conoció cuando él todavía estaba con su pareja de más de 30 años, Michelle Triola Marvin. La amistad de la pareja floreció después del fallecimiento de Marvin.

“Realmente no me di cuenta de lo poderosa que se estaba volviendo la relación”, dijo Silver al medio de ese momento. “Vendría pero no quería molestarlo, supongo. Tiene tanta gente a su alrededor que no quería ser entrometido, así que solo diría que vendré después del trabajo y cenaremos, y resulta que lo estaba esperando todo el día”.

El actor compartió a sus cuatro hijos con su primera esposa Margie Willett, de quien se divorció oficialmente en 1984.

2. Su hijo Barry fue el coprotagonista de Van Dyke en ‘Diagnosis Murder’

El hijo del personaje de Diagnosis Murder de Van Dyke, el Dr. Mark Sloan, era su hijo en la vida real, Barry. A lo largo de la serie interpretó al detective de homicidios Steve.

Barry no estaba solo: los nietos de Van Dyke, Shane y Carey, e incluso su hija Stacy, aparecieron en el procedimiento de larga duración.

“Trabajaría con él en cualquier momento”, dijo Barry al Los Angeles Times en 1994. Agregó que su padre es “el mejor para trabajar con él, muy creativo”. Tiene mucha integridad y trabajará pase lo que pase, incluidas las molestias físicas. Él dio un buen ejemplo. Siempre hemos hablado de trabajar juntos”.

3. Su nieta Jessica murió a causa del síndrome de Reye

Entre los logros de la Fundación para el Síndrome de Reye se incluye “anuncios de servicio público de radio y televisión desarrollados y producidos con el portavoz nacional, Dick Van Dyke”. El ganador del premio Tony se convirtió en portavoz de la organización después de que su nieta, Jessica, falleciera a causa de la enfermedad en 1987.

Según Associated Press, “el síndrome de Reye causa una inflamación severa en el cerebro y el hígado. Se encuentra principalmente en niños de 5 a 15 años después de haber contraído varicela, gripe u otra enfermedad respiratoria”. El medio dijo que la enfermedad está relacionada con “tomar aspirina durante una enfermedad viral”.

El padre de Jessica era el hijo de Van Dyke, Christian.

4. Su hijo Christian era fiscal de distrito en Oregon

El hijo de Van Dyke, Christian, era fiscal de distrito en el condado de Marian, Oregón, según el Atticus Times. Asumió el cargo a principios de la década de 1980.

“Cuando Van Dyke se postuló para el puesto, luminarias del mundo del espectáculo como Carol Burnett, Mary Tyler Moore, Carl Reiner y otros contribuyeron con alrededor de $4,000 a su presupuesto de $35,000”, reveló la publicación. Agregó que sus padres contribuyeron con alrededor de $400.

Aunque reveló al Atticus Times que su padre estaba “mordisqueando un poco”, decidieron que su padre no debería ayudar.

5. Los hijos de Van Dyke no han actuado desde 2019 el

Mientras que Barry y otros han intentado actuar, Nicki Swift informa que los cuatro hijos de Van Dyke ya no están involucrados en el mundo del espectáculo.

El último papel de Barry fue como Roland en la película de 2019, Heavenly Deposit, según IMDb.

“Según los informes, muchos de sus nietos también sueñan con triunfar en Hollywood. ¡Parece que tenemos una dinastía Van Dyke en nuestras manos!” escribió Nicki Swift.

