Día del Padre 2022: Frases para dedicar a papá

¡Feliz Día¡ Este domingo 19 de junio, en varios países del mundo se le rendirá homenaje a esa figura paterna que sin importar si los lazos de sangre los une a sus hijos, se han hecho merecedores de todo el respeto y el amor por la abnegada labor de ser ¡Incondicionalmente papás!

Cada tercer domingo del año, las familias se congregan alrededor de la celebración del Día del Padre, y la jornada no deja de lado las manifestaciones de gratitud a esos padres que trabajaron duro en la vida, y que prestaron gran dedicación a sus retoños, todo con el fin de asegurarles el bienestar y la felicidad.

En esta fecha, además, no faltan los regalos, que pueden ir desde los más caros a los más creativos, artesanales y significativos. Sin embargo, si en este 2022, estas pensando que puede llenar inmensamente el corazón de tu papá, un consejo es que existe un detalle que nunca se olvidara, perdurara en el tiempo, y es más valioso que ningún otro.

Exprésale a tu progenitor o abuelo, con un bonito mensaje o frase, todo lo que significas en su vida. Dile que te sientes orgulloso de que tu seas su superhéroe, ese que le salva, le acompaña, le aconseja, le enseña, y del que quisieran poder disfrutar por muchos años de su compañía.

A esos amorosos y dedicados padres, les dejamos 20 bonitas frases en su día especial

❥ “Recuerda siempre: tus hijos seguirán tu ejemplo, no tus consejos”.

❥ “No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos”.

❥ “¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre!”

❥ “Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor”.

❥ “La vida no viene con un manual de instrucciones, pero por suerte la mía vino con un Papá…”

❥ “Mi querido padre sigue siendo un álbum de fotos almacenado en la memoria de mi corazón.” Anónimo.

❥ “Porque cuidas de tu familia como el más valioso de los tesoros. ¡Muchas Felicidades Papá!” Anónimo.

❥ “Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. ¡Gracias Papá!” Anónimo.

❥ “Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo. ¡Feliz día del padre!” Anónimo ”Para mi amigo más leal, sincero y desinteresado. El mejor de todos. Mi Papá”. Anónimo

❥ “Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro, un padre es ambos”. Benjamín Franklin 11. “Al padre se lo necesita, se le quiere y se le respeta durante la infancia, pero es de adulto, cuando se le entiende y comprende. Gracias, papá.” Anónimo

❥ “Tengo recuerdos de niño en los que te veía gigante, hoy que soy adulto…Te veo aún más grande”. Anónimo

❥ “Mi vida ha tenido problemas, pero no son nada comparados con los que afrontó mi padre para lograr que mi vida empezase.” Bartrand Hubbard.

❥ “Hoy sólo quiero decirte padre, que eres el ser que más respeto y admiro, por eso te pido con amor y vehemencia, que más que padre sigas siendo mi amigo”.

❥ “Porque no hay mejor día que este para recordarte todo lo que te quiero. ¡Felicidades, papá!”

❥ “Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!”

❥ “Un padre es el que se preocupa, ama y protege a sus hijos hasta el 18. fin de sus días. Gracias por hacer todo esto y más. ¡Te quiero!”

❥ “Tener un padre es esencial, pero tener el mejor padre es algo excepcional ¡Felicidades por tu día!”

❥ “¡Felicidades, papá! No todo el mundo puede presumir de tener un hijo como yo”.

❥ “Menos mal que solo hay un Día del Padre en los 365 días que tiene el año. Creo que no sería capaz de ser tan empalagoso durante más de 24 horas seguidas… ¡Te quiero, papá!”

❥ “Ser padre debe ser una tarea muy sencilla con una hija como yo”

❥ “Gracias por enseñarme más que Google, papá. ¡Te quiero!” Me encanta que no hace falta decirnos que yo soy tu hijo preferido. Te quiero mucho papá. Feliz día”

❥ “Tú fuiste quien siempre me dijo que puedo conseguir lo que parece imposible si me esfuerzo”.

❥ “Gracias, papá, eres ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Te quiero papá”.

