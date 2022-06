La Dra. Jen Armstrong solicitó el divorcio de Ryne Holliday: ¿Qué tanto pide?

La estrella de “Real Housewives of Orange County”, la Dra. Jen Armstrong, busca conservar sus casas en California y Hawái junto con otros activos, revelan nuevos documentos de divorcio obtenidos por Heavy. Armstrong solicitó el divorcio de su esposo, Ryne Holliday, en la corte del condado de Orange en mayo, según los registros judiciales. Los documentos revelan qué activos espera conservar.

Armstrong, una dermatóloga estética y cirujana plástica de 45 años, también le está pidiendo a un juez que le otorgue la custodia física y legal de los tres hijos pequeños de la pareja. Pero ella no está buscando ninguna manutención conyugal de su esposo y también le ha pedido al juez que no le ordene que le dé a Holliday ninguna manutención conyugal, según revelan los documentos judiciales. La pareja está casada desde 2013 y tienen hijos mellizos de 10 años, Vera y Vince, y un hijo de 9 años, Robert. Han estado separados legalmente desde abril de 2022, según documentos judiciales.

Armstrong se unió a “RHOC” para la temporada número 16 del programa como miembro principal del elenco por primera vez y el programa a menudo se enfocaba en los problemas de su matrimonio. Inicialmente se separaron en septiembre y se reconciliaron brevemente antes de volver a separarse, según muestran los documentos judiciales. Una fuente le dijo a Page Six sobre la decisión de Armstrong de solicitar el divorcio: “No hubo un catalizador específico para la presentación. Después de su primera separación de prueba en septiembre, Jen y Ryne todavía estaban en el limbo, y Jen sintió que necesitaba dar este paso para mejorar su dinámica familiar. Los problemas que han tenido son los mismos problemas que se desarrollaron en el programa. Pero todo es amistoso y están comprometidos a mantener a sus hijos estables y felices”.

Armstrong busca quedarse con propiedades en Honolulu, Laguna Beach y Newport Beach, junto con su Porsche Cayenne GTS, joyas, la mitad de un préstamo de $1.6 millones de su madre y más, según muestra el expediente judicial

La Dra. Jen Armstrong enumera tres propiedades de las que quiere que un juez confirme su propiedad después del divorcio, incluido el 90% de interés común de los inquilinos en la propiedad en Honolulu, Hawái, junto con la casa de la pareja en Laguna Beach, California, y en Newport Beach, California. También busca “todos los muebles y enseres comprados” por ella para “amueblar los bienes inmuebles”, su Porsche Cayenne GTS y sus joyas.

El expediente judicial muestra que Armstrong también reclama la propiedad de Pacific Coast Medical LLC, las acciones de la pareja en Horizontal Development LLC, Jennifer Armstrong MD, PC y dos LLC. Ella también reclama la mitad de dos préstamos que su madre le otorgó a ella y a Holliday, por $750,000 y $850,000, según el documento judicial.

Armstrong también busca que un juez confirme su propiedad de bienes, incluidos “todos los artículos adquiridos por regalo, legado, dispositivo o herencia”, “todos los artículos adquiridos antes del matrimonio y después de la fecha de separación” y sus cuentas bancarias en tres bancos.

Armstrong dijo que si bien ella solía ser el “soporte de la familia” en su familia, las cosas se han nivelado recientemente con el éxito del negocio de viajes de su esposo

Armstrong le reveló a Page Six en marzo de 2022 que ella y Holliday venderían una casa de $ 6 millones en Corona del Mar. Ella le dijo al periódico sobre la casa de 3,000 pies cuadrados, cinco habitaciones y tres baños: “Nuestra casa está a la venta. con vistas al mar de 180 grados en un mercado donde no hay inventario”.

Agregó: “Aunque estamos tristes por renunciar a la casa que acabamos de remodelar, pensamos que era el momento perfecto para regresar al vecindario de mi infancia, que siempre ha sido mi sueño”. La casa se vendió por $5.8 millones en abril de 2022, según Realtor.com.

Durante la reunión de la temporada 16 de “RHOC” en Bravo, Armstrong habló sobre las finanzas de la pareja. Andy Cohen le hizo a Armstrong la pregunta de un fanático sobre si Holliday gana su propio dinero y si ella es el sostén de la familia a través de su práctica médica. Holliday es presidente de una empresa que ayuda a la gente a planificar sus vacaciones en Hawái.

“Tiene una empresa, Hawaii Hideaways, que se ha vuelto muy exitosa”, le dijo Armstrong a Cohen. “Él alquila a celebridades bastante lujosas”. Cohen le preguntó si ella era la que más ganaba la familia y ella respondió: “Fue así durante muchos años, ahora nos estamos volviendo más igualitarios”. Ella agregó: “Estamos tratando de trabajar en nuestra relación y poner más equilibrio. Estamos demasiado separados. Obviamente puedes ver cómo somos en dos mundos diferentes”, agregó.

