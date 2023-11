Día de los Muertos 2023: Frases para recordar a nuestros difuntos

Este 1 y 2 de noviembre de 2023, una vez más una fecha especial para rendir homenaje a esos seres queridos que partieron al más allá, pero que aún estando fallecidos ocupan siempre el corazón y los pensamientos de las familias, amigos y conocidos que esperan que en estas fechas regresen de nuevo a casa.

El Día de los Muertos o de los santos difuntos, es una celebración que amerita un saludo y unos buenos mensajes sociales, para que ese familiar que murió sea honrado en su memoria, y para ello te dejamos una selección de las mas bellas frases para que las compartas a través de las redes sociales a todas esas personas que son importantes en tu vida.

Frases para celebrar el Día de los Muertos

• “Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir”. (Thomas Campbell)

• “La muerte no es más que pasar de una habitación a otra”. (Hellen Keller)

• “Al igual que un día bien aprovechado trae buen sueño, una vida bien aprovechada trae una muerte feliz”. (Leonardo da Vinci)

• “La muerte es un escondite encantador para hombres cansados”. (Heródoto)

• “Solo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca te olvidaremos”.

• “Después de todo la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida”. (Mario Benedetti)

• “Del que ha muerto, debemos atesorar su memoria, de forma más presente que una persona que vive”. (Antoine de Saint-Exupéry)

• “La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”. (Gabriel García Márquez)

• “Si nada nos salva de la muerte, que al menos el amor nos salve de la vida”. (Pablo Neruda)

• “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”. (Marco Aurelio)

• “Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo”.

• “Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo”.

• “La gente que vive profundamente no tiene miedo de la muerte”. (Anaïs Nin)

• “Para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura”. (J.K. Rowling)

• “Morir no es nada. Lo terrible es no vivir”. (Víctor Hugo)

• “La muerte no es más que un giro del tiempo hacia la eternidad”. William Penn.

• “Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor. Recuérdame, no llores por favor”. (Coco)

• “El que no teme a la muerte muere solo una vez”. (Giovanni Falcone)

• “De muertos y tragones están llenos los panteones”.

• “No olvides a tus muertos pues ellos siempre están cerca de ti”.

• “Nunca te olvido y tus consejos los guardare en mi memoria. Por más que transcurran los años”.

• “Deseo que estés feliz donde te encuentres y que no olvides que siempre te recuerdo”.

• “Espero volver a estar contigo algún día. Conocerte en mi vida cambió mis días”.

• “A pesar de que no estés aquí, no has muerto, siempre vivirás en nuestros pensamientos”.

• “Aunque ya no estés, no quiero estar triste. Quiero estar contento porque a tu lado fui feliz”.

• “Tu familia siempre te recuerda y me brindaron muchos besos y abrazos. Te amamos, no te olvidaremos”.

• “Hace poco tiempo que te fuiste… pero siempre ocuparás un lugar en mi corazón”.

• “Dios decidió llevarte y aunque ya no pueda verte, sé que todo es mejor por allá”.

• “Ruego a Dios todos los días para que me dé algo de paz y para que tu recuerdo no me entristezca, sino por al contrario, me dé alegría”.

• “Recuerden que muere el olvidado, así que a todas aquellas personas que perdieron a un ser amado, nunca lo olviden”.

• “Un día como hoy es bueno recordar lo frágil que es la vida. Gócenla al máximo y luego no se arrepientan”.

• “Disfruta la vida como si fueras morir mañana y serás muy feliz”.

• “No te entristezcas por la muerte de tus seres amados, hoy ellos están con Dios”.

• “Aquellos que tengan un ser amado en el eterno descanso, recen y rueguen por sus almas y para que encuentren la paz”.

• “Quiero que en mi vida existas en mis recuerdos, todos los días”.

LEER MÁS: Día de los Muertos 2023: Ideas de maquillaje [FOTOS]