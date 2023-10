Día de los Muertos 2023: Ideas de maquillaje [FOTOS]

Se acercan los días finales de octubre y con ellos viene una serie de fiestas en torno a la oscuridad, los fantasmas, el misterio, y el terror. Sin embargo existe una fiesta de tradición mexicana que celebra el regreso de sus muertos de una forma más alegre, divertida y en familia. La fiesta folclórica y cultural de La noche de los muertos, o Día de Muertos, que cada año el 1 y 2 de noviembre, viene con color, velas, comidas, dulces, y muchas calaveritas.

El Día de los Muertos, en los últimos años recobro a nivel mundial la importancia de la festividad mexicana y no hay lugar en el mundo donde una Catrina no sea reconocida como la imagen de la Santa muerte mejicana. Este disfraz se popularizo en el mundo que no hay quien se resista a maquillarse como una despampanante Catrina o Catrin en la noche de Halloween y en el Día de Muertos.

Origen de la Catrina o Garbanzera

De acuerdo con el portal Plan B, la catrina, una dama elegante y muy delgada, surgió como una crítica política a la sociedad del siglo XIX y principios del XX; fue un símbolo burlesco de los errores políticos en la historia de México, los cuales resultaron en grandes desigualdades e injusticias sociales.

Durante el Porfiriato, varios artistas se destacaron por realizar calaveras en las que criticaban a la sociedad mexicana de manera cómica e irónica. Entre los hombres de esa época, hubo un hombre a quien se le atribuye el origen: el ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada, quien la llamó originalmente “La calavera Garbancera”.

Dicho término hace referencia a los vendedores de garbanzos que, siendo pobres, se hacían pasar por ricos y ocultaban sus raíces nativas. Este grupo pretendía tener un estilo de vida europeo de la época, de ahí su característica vestimenta. Años después fue retomada por el pintor Diego Rivera en su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” y es justo él quien le otorga el nombre con la que la conocemos hoy en día.

¿Cómo lograr un maquillaje de ‘La Catrina’?

• Inicia preparando tu rostro, lava la cara con jabón especial para esta zona, agrega crema hidratante, suero y sigue la rutina de skin care que normalmente llevas, para que tu piel luzca sana.

• Con el maquillaje blanco, cubre todo tu rostro, dejando libre el contorno de los ojos, pues es importante para el resultado que se busca.

• Con el delineador negro dibuja el contorno de los ojos y en la nariz haz un corazón invertido, después con la pintura negra rellena los espacios sobrantes.

• Para la boca, toma un pincel delgado, después dibuja una línea a lo largo de los labios y luego agrega algunas pequeñas líneas de forma vertical para simular los dientes.

• Si quieres añadir más colores, puedes delinear la parte de los ojos con diversas figuras y decorar con lentejuelas o pedrería.

• También puedes optar por añadir sólo pedrería en lugar de los trazos, así el maquillaje lucirá más.

Además, utiliza pestañas postizas para que tu mirada sobresalga.

• Finalmente, fija el maquillaje para que te dure toda la noche. Para un toque especial, puedes agregar una corona de flores, que tú puedes hacer o comprar en cualquier tienda de manualidades.

La Llorona

Dentro del folclore latinoamericano, esta figura representa a una mujer que se aparece lamentándose por la pérdida de sus hijos. Es un alma en pena que nunca dejará de vagar y de asustar a quienes escuchan su lastimero llanto.

Frida Khalo

La artista ha pasado a la historia como símbolo de la libertad, el trabajo duro, la pasión, el talento y el amor que se vive en México. Su trabajo es ampliamente conocido en el mundo y su característica imagen se ha convertido en inspiración para estas fechas.

Guerrero Azteca

En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México es común apreciar a danzantes ataviados con máscaras y penachos que asemejan a aquellos usados por los antepasados prehispánicos. Sin duda, éste podría ser un disfraz original y cargado de simbolismo.

¿Cómo quitar el maquillaje de Día de los Muertos con Neutrogena?

Para esta temporada de eventos, celebración del Día de los Muertos, compartir en familia y honrar a los que ya no están presentes, lo más indispensable es tener un maquillaje, que por pequeño que sea, de cuenta que estamos celebrando la llegada de nuestros familiares fallecidos, es por ello, que si te animaste a realizarte en tu rostro alguno de los tutoriales de maquillajes enseñados anteriormente y estás buscando la mejor manera para retirar todo esos colores, brillantina y hasta pegamento, Neutrogena, es la mejor opción para cuidar de tu piel en este mes, pues Halloween es sinónimo de no solo un maquillaje, sino varios al mes, por lo cual, te traemos el match perfecto que no te puede faltar.

Toallitas limpiadoras desmaquillantes compostables de Neutrogena

Las toallitas húmedas de Neutrogena son la opción perfecta para retirar todo el maquillaje y pintura que utilices en Día de los Muertos para este año 2023. Estas brindan grandes propiedades a tu rostro a medida que van quitando todas las impurezas y grasa que hay en la piel de nuestra casa. Son elaboradas con tela 100% de origen vegetal y son biodegradables. Además, no contienen ftalatos, parabenos, sulfatos, alcoholes, jabones ni colorantes y contienen agua micelar.

Puedes conseguirlos en:

Desmaquillador de ojos líquido suave sin aceite de Neutrogena

El segundo complemente perfecto para ayudarte a retirar todo los excesos de maquillaje en esta temporada de Día de los Muertos, es el desmaquillador de ojos líquido suave sin aceite, el cual te ayudará a retirar por completo todos esos colores brillantes, perlas y hasta escarcha que puedas usar en tus ojos. Además, sirve para retirar la pestañina a prueba de agua y pestañas postizas que complementan tu dramático disfraz.

Este desmaquillador formulado para cuidar el área de tus ojos, se activa al agitarlo para remover el maquillaje de los ojos de manera delicada, incluso el rímel a prueba de agua, sin dejar residuos grasosos. Y está probada oftalmológicamente, por lo que es segura para quienes usan lentes de contacto.

Puedes conseguirlos en:

