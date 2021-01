Día de Martin Luther King Jr.: ¿Está abierta la oficina de correos?

Este lunes 18 de enero se celebra oficialmente el Día de Martin Luther King Jr., un día en el que la mayoría de estadounidenses tienen el día feriado libre. Además, es necesario que tenga en cuenta, que este feriado federal que conmemora el cumpleaños líder de los derechos de los afroamericanos, muchos establecimientos y recintos en todo el país están cerrados al público.

Tenga en cuenta, que en este día, todas las oficinas de correos tradicionales estarán cerradas y no habrá entrega de correo.

#FYI: Post Offices will be closed on Monday, January 18th in observance of Martin Luther King Jr. Day. There will be no mail delivery, but packages will be delivered.

— U.S. Postal Service (@USPS) January 12, 2021