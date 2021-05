Día de la Madre 2021: Imágenes para compartir

!Feliz día de la madre! Ser mamá no es solo cambiar pañales, hacer biberones y papillas. Estas cosas son solo el comienzo de un largo camino en el que las madres se dan cuenta que deben librar una lucha día a día por brindarle lo mejor a ese ser que trajeron a la luz, y en el que tienen puestas toda su felicidad, ilusión y expectativas.

Una madre es la mejor definición de amor incondicional. Quien te quiere sólo porque eres. No por lo que has sido, por lo que eres o prometes ser. Te quiere sólo porque eres. Quien te quiere viendo tus defectos, pero que nunca los utilizará en tu contra. Quien te quiere por tus virtudes y las proclamará a los cuatro vientos, con verdadero orgullo y una sonrisa en la boca.

Quien te quiere para dártelo todo, sabiendo que puede no recibir nada a cambio, y, aun así, no dejará de dártelo. Es el espejo donde puedes ver tu felicidad, la verás feliz si ella te ve feliz, y la verás triste si así te encuentras. Quien te prestará apoyo, incluso cuando ya te has equivocado, y quien te lo seguirá prestando, cuando vuelvas a tropezar. Y sobre todo, algo en lo que seguro todos y todas coincidimos: una madre es única.

Hoy 9 de mayo, en su día, envíale unas bellas imágenes donde se destaque todo el amor y el agradecimiento que le debes a ella.

Imágenes para compartir a mamá

