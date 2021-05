Día de la Madre 2021: Poemas para mamá

El amor de madre es excepcional, pues siempre encontraremos en ellas amor y cobijo en cualquier momento, sobre todo en los momentos más difíciles. Porque una madre implica amor incondicional, sabiduría, responsabilidad y un sin número de virtudes y sacrificios, a ellas en este día unas letras inspiradoras contenidas en unos bellos poemas, para que como su niño o su niña del alma, así seas grande, se los compartas y le expreses que ella es y será hasta el infinito el único y mas sincero amor de tu vida.

When u look into your mother's eyes, You know that is the

purest love u can find on Earth.

From your parents u learn

"LOVE" & "LAUGHTER",

Poemas para dedicarle a mamá

“Enseñarás”: de la madre Teresa de Calcuta:

“Enseñarás a volar… pero no volarán tu vuelo ,

Enseñarás a soñar… pero no soñarán tus sueños,

Enseñarás a vivir… pero no vivirán tu vida ,

Enseñarás a cantar… pero no cantarán tu canción,

Enseñarás a pensar… pero no pensarán como tú ,

Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen,

¡Estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido!”

“Dulzura”, de Gabriela Mistral:

“Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas,

Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo; deja revolverlo sobre tu regazo,

Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío: y en tus brazos locos tenme suspendido,

Madrecita mía, todito mi mundo déjame decirte los cariños sumos”.

“Poema para una futura mamá” – anónimo:

“El milagro de la vida se está produciendo en tu cuerpo.

El milagro de tu cuerpo gestando no deja de sorprenderte.

Cada instante de estos nueve meses son un milagro.

El momento en que conozcas ese milagro, será, sin dudas, el momento de tu vida.

Ese momento que todos anhelamos.

Ese momento de la felicidad perfecta.

Tu cuerpo es ahora el hogar de tu bebé.

Ese cuerpo se preparó desde tu propia gestación para este momento.

Cada una de las células de tu cuerpo sabe lo que debe hacer.

Tú sólo debes cuidarlas y escucharlas.

No temas pedir ayuda, no temas decir no sé, no temas decir tengo miedo, no temas decir no voy a poder, porque desde tu seno escucharás la voz de tu hijo diciendo: los dos vamos a poder.

Y cuando sientas la tibieza de su cuerpecito en tu pecho, el milagro de la vida habrá concluido para dar comienzo al milagro de ser madre.

Mi regalo para mamá:

“Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando la noche me tapa,

Le regalo a mi mamá una caperuza roja por contarme tantas veces el cuento que se me antoja,

Le regalo a mi mamá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la tripita,

Le regalo a mi mamá una armadura amarilla que la proteja del monstruo que espanta en mis pesadillas,

Le regalo a mi mamá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende,

Le regalo a mi mamá una chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo”.

¡Madre tú eres la mejor!:

“Madre, tú eres la dulzura, tus manos son la ternura, que nos brinda protección.

Es la sonrisa tu esencia, que marca la diferencia al entregarnos amor.

Nos entibia tu mirada y la paciencia es tu aliada, esforzada en tu labor.

¡Tantas noches de desvelo! tanta lágrima y pañuelo ¡para darnos lo mejor!

Tantas horas dedicadas con sonrisas dibujadas para hamacar mi soñar.

Entre besos, entre abrazos fuiste creando los lazos porque tú eres ejemplar.

Quiero agradecerte que estés en mi vida.

Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles

Sé que puedo compartir mis alegrías, y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor.

Que seas mi madre y mi amiga es el más preciado tesoro,

¡Feliz día de la madre!”

Madre de infinito amor:

Que impusiste tu valor

Con gran sentimiento

Desde mi bello nacimiento.

Recuerdo tus lindos cuentos

De tu voz tus bellos cantos

Con los que me hacías dormir de niña

En tu sedoso corpiño.

Mi vida sin tu presencia

Es sentimiento sin existencia

Ya no es alegría, ni canto

Es solo tristeza y llanto.

Madre bella y adorada

Siento la luz de tu mirada

Como una sagrada bendición.

Pido al Todopoderoso

Por este pasado doloroso

Me dé fortaleza y comprensión

Ante tu partida inesperada”.

Cómo no quererte mamá:

“Cómo no quererte, si eres la razón de mi existencia

Cómo no quererte si me guías en camino justo.

Cómo no quererte que aprendí de tus consejos.

Cómo no quererte si diste toda tu vida por mi

Cómo no quererte si tú eres la más grande para mi

Cómo no quererte sí de tu bello interior me supiste cuidar y amar

Cómo no decir que eres mi adoración

Cómo no entregar todo mi amor de hija a ti”.

Poema sobre las lecciones de las madres:

Una madre te ha enseñado a ser la persona que eres en la actualidad, y por eso debes agradecerle todo. María Teresa de Calcuta te ayuda con este precioso poema.

“Quién volviese a tener…

¡Quién volviese a tener, para que nos cubriera, una madre de noche, los párpados febriles, quién un rozar de labios en la frente sintiera despejando el fantasma de temores pueriles!

¡Quién tuviese, otra vez, sobre la cabecera un rostro de ternura en pálidos marfiles y quién bajo una mano que al fin nos bendijera sintiese disipar las penas infantiles!

Habría que tornar a la distante infancia a los antiguos días de los alegres años, esos tiempos de ayer en los que la fragancia era toda de miel, bálsamo y ambrosía, en los cuales la cura de los mayores daños se lograba con solo tu beso, madre mía”.

¿Qué es una madre?-Preguntó el Principito. ¿ No sabes que es una madre?

“Una madre es una persona que abraza y cuida a diario a sus hijos.

No importa si nacieron de ella o llegaron de otro lugar.

Que los ama por encima de todas las cosas, los acompaña, sueña con ellos.

Una madre tiene dos manos que parecen muchas, cada una para algo distinto.

Una para sujetar tu mano y caminar juntos.

Una para secar lágrimas, otra para ayudar a saltar. Una para acariciar.

Una para sostener.

Una para hacer cosquillas.

Una que cura, otra que te coloca el pelo detrás de la oreja.

Una que roza la frente y sabe que la fiebre ha llegado, una que conoce todos los recovecos de tu rostro cuando duermes.

La que enseña a sujetar el tenedor al comer.

La que ata los cordones de los zapatos…

Una madre tiene dos piernas, fuertes, como ella, para correr a tu lado cuando crezcas.

Para seguir corriendo a tu lado cuando huyas.

Las madres son fuertes para sostenerte cuando caigas, duras, para levantarse cada vez que tu dolor le hunda.

Para enfrentarse al mundo e iniciar una guerra cada vez que te ofendan.

Porque no hay mayor patria que un hijo.

Las madres son duras para soportar el dolor, la angustia y el agotamiento.

Y sin embargo se deshacen moribundas porque no soportan tu dolor, tu angustia, tu agotamiento…

Son capaces de saltar muy alto, tanto como altura tengan los obstáculos que encuentres en el camino.

Son poderosas cuando necesitan romper las barreras que encuentran sus hijos en la vida.

Rápidas como el viento para estar siempre en la meta a tu lado.

Flexibles hasta la ruptura para entenderte y amoldarse a tus necesidades, incansables.

Y sin embargo pierden la fuerza y son suaves cuando arropan en la cama.

Te abrazan con ternura cuando te gana la vida.

Te sonríen con dulzura cuando necesitas luz.

Lloran contigo cuando no ves salida…

Las madres son valientes como guerreros y cuando se apaga el día se deshacen y se convierten en pequeñas y miedosas, porque no hay mayor miedo que temer por ti, porque nada empequeñece tanto como perderte.

Una madre es todo, todo lo que necesites.

Una madre es nada, nada sin ti”.

