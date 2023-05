Día de la Madre 2023: ¿Cuándo es el día de la madre?

Honrar al primer amor que reconoce un hijo, es una de las conmemoraciones más importantes en el mundo, y este próximo domingo 14 de mayo, en algunos países latinoamericanos y en los Estados unidos, celebrar la fiesta del Día de la Madre, será una de las jornadas más alegres y gratificantes para las dadoras de vida.

Origen de la celebración

¡Feliz Día de la Madre! Por las que están,

por las que ya no están,

por los padres que son madres,

por las primerizas,

y por las que han perdido… Por todas ellas: ¡HOY Y SIEMPRE: Feliz Día MAMÁ! pic.twitter.com/tel1A9MeB0 — Marcela Tánchez (@marcefitnessgt) May 10, 2023

De acuerdo con el portal Dia Internacional De, los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, donde la Diosa Isis, conocida como la “Gran Madre” era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la Diosa Rea, madre de los Dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la Diosa Cibeles, la Diosa Madre.

El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebrara el Día de la Madre, en honor a la Inmaculada Concepción. De hecho, en algunos países, como en Panamá se sigue celebrando el Día de la Madre el 8 de diciembre.

En Estados Unidos dos mujeres influyentes lucharon para que se reconociera el Día de la Madre. Fueron la poetisa y activista Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis. Ésta última encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Y finalmente tuvo resultados. El presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró oficialmente en 1914 que el Día de la Madre se celebraría el segundo domingo de mayo.

¿Cómo se celebra el Día de la Madre en los Estados Unidos?

Feliz día de la Madre

Un fuerte abrazo 🥰

Muchas felicidades Mamis pic.twitter.com/hfl2Du6OCW — Doña Say 🌍💫 (@esbsay) May 10, 2023

Al igual que en la mayoría de los países en el mundo, la fiesta en honor a las madres se realiza cada año, el segundo domingo del mes de mayo, y es costumbre que en esta fecha los hijos, y nietos se reúnan alrededor de una gran comida, acompañada del infaltable pastel, y por supuesto de los regalos.

¿Qué obsequiar mamá en su día?

Pensar en cómo sorprender a la mamá, a veces nos hace pensar y pensar, pero solo hace falta detallar un poco en las cosas que hacen felices a cada una de ellas. Cada madre es un mundo, y como dice el dicho “para los gustos, los colores”.

Tradicionalmente, en este día hay todo un desfile de flores, de chocolates, de joyas, de serenatas, pero para ampliar más la lista de regalos, a continuación te dejamos algunas recomendaciones de presentes que puedes darle a tu madre, en esta celebración.

Mamás coquetas: Las mamás que gustan de mantener siempre bellas y a la moda, nada mejor que regalarle perfumes, vestuario, accesorios, zapatos o todos aquellos productos o servicios relacionados a la estética o a un estilo de vida saludable; maquillaje, bonos de Spa, procedimientos de belleza, etc.

Mamás deportistas: Cada vez las mujeres quieren mantenerse en forma, saludables y longevas, y para ello que bueno que puedas regalarle a tu mama equipamiento deportivo para ejercitarse en casa, ropa deportiva, o unas cómodas zapatillas para correr o caminar. En este espacio, también caben los vestidos de baño y relojes inteligentes para mantenerse al día con todos los datos sobre su actividad deportiva y de reportes de salud.

Para las que están y para las que se fueron.

Para las que son y para las que ejercen.

Para las que sueñan ser.

Para las que quieren sufriendo

y para las que sufren queriendo.

Para todas: ¡FELIZ DIA DE LA MADRE! Y para ti, madre, todos mis días para seguir echándote de menos. pic.twitter.com/Xn1yvTgHfP — Roger 🖤 (@ergue27) May 7, 2023

Mamás artistas: Aquí están los regalos perfectos y más económicos para esas mamas de mentes creativas e inquietas: Pinturas, hilos para tejer, una cámara, libros para pintar, cerámicas, y porque no, libros de decoración.

Mamás adultas y abuelas: Hay que mantener felices y sanas mentalmente a las adultas mayores, y uno forma para que ellas se sientan productivas y ocupadas es obsequiarles regalos en los que puedan poner su tiempo y su amor. Las plantas, es una buena opción pues para ellas se convierten en compañía, responsabilidad, y alegría cuando las ven crecer, florecer o dar sus frutos.

¿Acaso no has visto cuando ellas hablan con las matas y las consienten? Por último, no olvides las ¡madres viajeras! Un set de maletas, un morral si es de las mamas trotamundos, y tiquetes de avión, barco, tren o de bus, eso sí que sea cómodo y seguro.

