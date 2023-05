Lillian Griego: Novia de Carlos Parra compartió desgarrador mensaje [VER]

Tras algunas días del accidente automovilístico que cobró la vida del cantante de música regional mexicana, Carlos Parra, integrante de la agrupación “Los Parras”, su novia y prometida, la influencer Lillian Griego rompió el silencio y se pronunció sobre está perdida tan grande.

El joven de 25 años de edad perdió la vida luego de que el auto tipo Mercedes-Benz en el que se transportaba junto a sus hermanos Christian y César Parra, se estrellara contra un carro que venía en contravía la madrugada del sábado 6 de mayo a eso de las 3:30 de la madrugada, en la carretera que conduce de Phoenix a Sonora, en donde el Departamento de Seguridad Pública de Arizona informó que dos personas murieron, según reportó el medio local FOX 10 Phoenix.

Lillian Griego y su emotivo mensaje

Lillian Griego, novia y prometida del joven cantante, quien se dedica al mundo de las redes sociales y la creación de contenido, decidió recurrir a sus redes sociales tras varios días de silencio, luego de la repentina muerte de su pareja sentimental.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde cuenta con más de dos millones de seguidores, la joven compartió un emotivo video en donde recopiló los mejores momentos vividos juntos a Carlos desde que en febrero de 2020 oficializaron su relación. Además, en el mensaje, Lillian escribió unas sentidas palabras de despedida para quien fuera su futuro esposo y amor de vida.

“Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio♥️ Te amare por el resto de mis días mi neno hermoso. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, se lee al principio del mensaje.

En el mismo, la novia de Carlos, destacó la cualidades que tenía el joven cantante y el amor que él le demostraba a ella.

“Tenías un corazón enorme mi bebe, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste, gracias por hacernos reír a todos con tu bailecito y tus ocurrencias, gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo mas hermoso que me pasó en esta vida. Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo nenito. Daría mi vida por tenerte otra vez. Descansa en paz mi niño bello 🕊 Vivirás eternamente en nuestros corazones ♥️ Te amo mi amor , por siempre – tu nenita”.

Y finalizó agradeciendo a las personas por sus mensajes de apoyo y cariño en esta difícil situación.

“A todas las personas que amaban a mi Carlos gracias por sus mensajes y sus oraciones en estos momentos tan dicifiles. Llévenlo siempre en su corazón, sigan escuchando su música y recordándolo como el hermoso hombre que era. Gracias por ser parte de nuestra historia de amor ♥️”.

¿Cómo fue el accidente automovilístico donde murió el joven?

Por medio de las redes sociales se hicieron virales varios videos que captaron el momento del terrible accidente, entre ellos, noticieros locales de Estados Unidos, que reportaron lo ocurrido en una de las autopistas de Phoenix, Arizona, cuando el joven y su familia se dirigían hasta Sonora, México.

Fue el canal Fox 10 y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, quienes revelaron que los dos autos se chocaron frente a frente muy cerca de la avenida 1 – 10 & 7th. Además, según el medio citado, todo indica a que el otro carro involucrado, una camioneta color rojo que venía a alta velocidad, por lo que presuntamente sería el responsable del accidente entre ambos autos.

Luego, en las imágenes de video se ve cuando el auto de Carlos, de marca Mercedes, se incendia y queda totalmente quemado, cuando los organismos de emergencia llegan para atender lo ocurrido en la carretera. Esto lo captaron otras personas que pasaban por el lugar. Se puede apreciar cuando tres personas y un oficial intentan rescatar al piloto y al copiloto, una persona forcejea la puerta para abrirla, pero no lo logra, y en ese momento el policía lo retira.

Cabe resaltar que las autoridades no dieron a conocer los nombres de las personas fallecidas, pero el medio Fox 10 publicó en su reportaje que dos mujeres, de 57 y 32 años de edad, fueron transportadas a un hospital en estado crítico y un tercer sobreviviente fue tratado y se encuentra en condición estable.

Los demás ocupantes del automóvil, según InfoBae, no pudieron salir del mismo y habrían muerto calcinadas.

Por su parte, la influencer Jacqueline Martínez “Chamonic”, aseguró en su cuenta de Instagram que: “Carlos falleció y Cesar su gemelo al igual que Christian su otro hermano están dentro de todo bien estan en el hospital pero están estables …Ellos iban de Phoenix a celebrar el cumpleaños de Christian a Sonora Mex , junto con su familia iban en dos carros y los hermanos iban en uno de ellos y tuvieron el terrible accidente donde Carlos perdió la vida , lo más terrible es q su mamá presenció el accidente según me cuenta . … Carlos se acababa de comprometer con su novia Lili 😣😢”

Detalles del velorio de Carlos Parra

En cuanto a las honras fúnebres de Carlos Parra, su agrupación musical informó a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, que se llevará a cabo este miércoles 10 de mayo el velorio del joven cantante en el Legends Event Cente de Phoenix a partir de las 4:00 p.m. hasta la 1:00 de la madrugada y la misa y sepelio del cuerpo, será el día jueves 11 de mayo a la 1:30 de la tarde en el Holy Cross Catholic Cemetery de Arizona.

En la publicación se lee: “A toda nuestra gente les queremos informar de los Servicios de Nuestro Hermano Carlos Parra, los que gusten acompañarnos. Les agradecemos todas las muestras de Cariño y preocupación, Bendiciones!”

Carlos Parra estaba comprometido con Lillian Griego

Luego de la triste noticia que tiene de luto al mundo del entretenimiento y música mexicano, la historia de amor entre el joven cantante e influencer junto a su actual pareja sentimental y prometida, la también influencer Lillian Griego, se ha vuelto viral en las redes sociales. Por el momento la joven no se ha pronunciado sobre la muerte de Carlos y ha mantenido su dolor en privado.

Por medio de sus redes sociales, la pareja compartía varias imágenes de su relación, así como los momentos más románticos entre los dos, desde que comenzaron su noviazgo un 14 de febrero del 2020. Desde ese momento, celebraban su amor y aniversario cada día de San Valentín. La joven tiktoker originaria de Sonora, pero que al igual de Carlos, vive Phoenix, Estados Unidos, se hizo reconocida gracias a su canal de YouTube, donde publicaba videos diarios de su vida.

En cuanto a su relación, una de las publicaciones que cautivó a sus seguidores fue la realizada el 9 de febrero del presente año, en donde la pareja realizó una sesión de fotos en donde se veían unas argollas de matrimonio, por lo cual, mostraban que estaban comprometidos y sus planes eran casarse y formalizar una familia.

“Gracias por siempre demostrarme que me amas y por cada momento juntos @carlos_losparras ♥️ Me encanta este anillo de amor verdadero de Darry Ring porque es un anillo para ti. Solo las parejas pueden comprarles y requiere verificación de identidad para cada compra de un anillo”, escribió Griego.

Luego, en un video de TikTok, fue la misma Lillian quien contó cómo fue que conoció al joven, relató que ha conmocionado a muchos, quienes han enviado sus mensajes de condolencias a la joven.

“Lamento informarles que no fue amor a primera vista…Resulta que Los Parras andaban bien populares aquí en Phoenix, te los encontrabas hasta en la sopa, de que en todas las quinceañeras, en todos los eventos ahí estaban. Yo andaba en eso del modelaje y lo que pasó es que hubo como tres fines de semana que nos topamos así cada vez y ya nos empezamos a reconocer”, dijo la joven en su video TikTok.

“Yo creo que duramos un año nomás saludándonos, nos agregamos en redes sociales y de vez en cuándo mensajeamos y así, nada turbio, todo normal. El Carlos tardó más de un año en invitarme a salir, pero como amiga”, añadió.

Finalmente, según Tele Diario, el joven le escribió “Por verte feliz” en febrero de 2020 a su novia para sorprenderla.

El mensaje de Carlos Parra a su prometida antes de morir

De acuerdo con Univisón, el joven habría enviado un mensaje a su novia justo momentos antes de su fallecimiento. El medio señala que la mañana del 6 de mayo, Carlos Parra comentó una serie de fotografías publicadas por su novia en su Instagram.

En las imágenes, se ve la joven luciendo prendas de ropa como embajadora de una marca para mujeres. En esa misma publicación Carlos le comentó: “Qué hermosa. PS: tu fotógrafo se la rifa”, siendo este el último mensaje público del cantante.

¿Quién era Carlos Parra?

Carlos Parra, nacido un 23 de enero de 1997, fue vocalista de la agrupación de música regional mexicana llamada “Los Parras”, grupo que formó junto con sus hermanos Christian y César Parra. En la plataforma Spotify lograron superar los 700 mil oyentes, según El Universal.

Además, según InfoBae, el joven también subía algunos blogs en su canal de YouTube, mostrando su vida y haciendo algunas bromas.

