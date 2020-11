Día de los Veteranos 2020: ¿El correo postal está abierto o cerrado?

Hoy es el Día de los Veteranos 2020 y es posible que muchos se estén preguntando si el correo se entregará hoy. Desafortunadamente, como sucede en muchos feriados federales, numerosos negocios y servicios están cerrados, incluidas las oficinas del Correo Postal y el servicio de entrega del Servicio Postal de los Estados Unidos. Sin embargo, es posible que algunas oficinas del Correo Postal estén abiertas con casilleros de autoservicio que no necesitan personal.

El correo no se entregará hoy — El Día de los Veteranos es un feriado de USPS

Debido a que hoy es un feriado federal, el USPS no estará abierto y el Servicio Postal de los Estados Unidos no entregará correo. Esto significa que las oficinas postales también estarán cerradas durante el día de hoy, a excepción de las entradas de algunas que pueden estar abiertas con casilleros de autoservicio que no requieren la presencia de ningún empleado. Por supuesto, esto también significa que las entradas de algunas oficinas también estarán abiertas para las personas que necesiten recoger el correo en un casillero. Pero el correo no se entregará y no habrá empleados trabajando durante el día de hoy.

Si deseas encontrar un casillero de autoservicio disponible cerca de ti, visita el localizador de oficinas del correo en USPS.com. En el menú despegable, elige “kioscos de autoservicio” debajo de “tipo de ubicación”. Luego ingrese su ciudad y estado o su código postal. Posterior a esto, seleccione qué tan lejos está dispuesto a viajar en la categoría “dentro de” y haga click en buscar.

De acuerdo con el calendario de días feriados de USPS, el Servicio Postal estará cerrado durante los siguientes días: New Year’s Day, Martin Luther King Jr.’s Birthday, Washington’s Birthday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day y Christmas Day.

Hay otros días festivos en los que las oficinas del correo están abiertas, tal es el caso de Christmas Eve y New Year’s Eve.

Toda persona que necesite estampillas, están completamente disponibles a la venta en la mayoría de los supermercados, farmacias y tiendas de conveniencias. Los productos y servicios postales también están disponibles en el sitio web www.usps.com, donde puede rastrear sus paquetes, colocar el correo en espera o reenviarlo, comprar estampillas, ingresar un cambio de dirección o programar la recolección de un paquete (para cualquier día que no sea el Día de los Veteranos u otros feriados).

UPS y FedEx ofrecen servicios de entrega hoy

Si puedes usar un servicio alternativo al USPS, hoy es tu día de suerte. Tanto FedEx como UPS están operando con completa normalidad durante el Día de los Veteranos 2020.

De acuerdo con el calendario de días feriados de FedEx, todos los servicios están abiertos y en completo funcionamiento hoy, excepto de FedEx Smart Post que figura en la lista como un “servicio modificado” durante el día de hoy debido al cierre de USPS.

Sin embargo, las ubicaciones de FedEx Office han modificado sus horarios de operaciones durante el Día de los Veteranos 2020. Deberá comunicarse con su oficina local de FedEx para conocer los horarios especiales del día de hoy.

Los servicios de FedEx suelen estar cerrados en Easter, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, Christmas y New Year’s Day. Mientras que suelen estar abiertos (o con opciones modificadas) en New Year’s Eve, Christmas Eve, Martin Luther King Jr. Day, Presidents Day, Columbus Day y Veterans Day.

En cuanto a UPS, hoy también ofrecen servicios de entrega. UPS está abierto durante el Día de los Veteranos 2020 para la recolección y entrega de paquetes con completa normalidad. Debido a que USPS está cerrado, UPS SurePost y Mail Innovations requerirán un día hábil adicional para la entrega.

Los días festivos en los que los servicios de entrega de UPS suelen estar cerrados incluyen los siguientes días: New Year’s Day, Easter, Mother’s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving y Christmas. El único servicio que UPS ofrece en estos días festivos es UPS Express Critical. Llame al 1-800-714-8779 o visite UPSExpressCritical.com para mayor información. El servicio UPS Express Critical incluye opciones de servicios aéreos, terrestres, chárter, entre otros.

Traducción al español de la nota original de nuestro sitio web Heavy.com

