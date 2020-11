Día de los Veteranos 2020: ¿Los bancos o bolsa de valores estarán abiertos?

El Día de los Veteranos 2020 finalmente está aquí, lo que significa que la mayoría de las personas estarán honrando a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero las preguntas que todos se hacen son las siguientes: ¿Estarán abiertos los bancos?, ¿Qué hay de la bolsa de valores?

La mayoría de los bancos estarán cerrados durante el día de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020. Sin embargo, la bolsa de valores estará abierta. El único banco destinado a permanecer abierto es TD Bank, de acuerdo con información reseñada por NJ.com.

¿Cuándo están abiertos los bancos?

Según Policy Genius, los bancos suelen estar abiertos entre semana, pero cierran por días festivos como Christmas, Thanksgiving y Labor Day.

El Sistema de la Reserva Federal establece que los feriados bancarios específicos de la Reserva Federal incluyen los siguientes días: New Year’s Day, MLK Jr. Day, Presidents Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day y Christmas Day.

Como es de conocimiento público, los bancos se han enfrentado a cierres adicionales ante la pandemia del COVID-19. En el mes de agosto, Wall Street Journal informó que el sistema bancario de Estados Unidos sufrió “giros extremos” en medio de la pandemia.

A medida que la pandemia ganaba impulso, una de las principales búsquedas en la web era si el Coronavirus se podía propagar o no a través del dinero en efectivo. Heavy informó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) dijeron que es posible contraer Coronavirus al tocar un objeto. Sin embargo, esta no es la forma principal en la que se propaga.

AP continuó especificando que si bien el riesgo de contraer el virus a través del dinero en efectivo es bajo, muchas empresas de todo el mundo han prohibido las transacciones en efectivo en los últimos meses.

¿Qué más estará cerrado durante el Día de los Veteranos 2020?

Como señala NJ.com, el Día de los Veteranos es el octavo de los diez feriados federales en 2020. Los próximos son Christmas y Thanksgiving.

Es importante mencionar que el correo no se estará entregando durante el Día de los Veteranos 2020, aunque FedEx y UPS estarán realizando entregas con completa normalidad. Todas las oficinas estatales y federales de la ciudad y el condado permanecerán cerradas durante este miércoles 11 de noviembre de 2020.

Cuando se trata de empresas como Walmart, Amazon, Home Depot, Coach y Wayfair, tendrán ventas y permanecerán abiertas. También está previsto que CVS y Best Buy estén abiertos.

Como es costumbre de cada año, el Día de los Veteranos 2020 viene con una serie de grandes ofertas y obsequios. Bob Evans, por ejemplo, ofrecerá a los veteranos y militares en servicio activo un artículo gratis de un menú especial, mientras que Bubba Gump Shrimp Company ofrece un descuento de un 20% en comidas para todo el personal militar.

El servicio de recolección de basura operará en su horario regular. Y las escuelas en su mayoría estarán cerradas durante este miércoles, esto debido a que es un feriado federal.

El Día de los Veteranos se produjo en 1919 como el Día del Armisticio. Se convirtió oficialmente en un feriado nacional en 1938. El feriado a menudo se confunde con “Memorial Day”, que honra a los hombres y mujeres que murieron durante el servicio militar.

Como señala Brevard Times, el “Día del Armisticio” se reservó inicialmente para honrar a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el nombre se reemplazó de “Día del Armisticio” a “Día de los Veteranos”, un cambio que se firmó en la legislación en 1954.

Cada año, el Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre, excepto que la fecha sea durante un fin de semana.

Traducción al español de la nota original de nuestro sitio web Heavy.com