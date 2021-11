Prepara un sencillo y delicioso pavo para la cena de Acción de Gracias 2021

El Día de Acción de Gracias, es un día tradicional y de mucha importancia para los hogares estadounidenses y de muchas partes del mundo que han adoptado esta festividad.

Dar gracias por todo el bienestar y la felicidad obtenidos a través del trabajo, el esfuerzo y la unión familiar, es el objetivo principal de esta celebración, y que mejor que este próximo 25 de noviembre, representemos todo ese agradecimiento a la vida a través de la abundancia y exquisitez de una gran cena de Thanksgiving Day.

Entonces, sorprende a todos tus invitados a la mesa, preparándoles estas deliciosas recetas.

Prepara un sencillo y delicioso pavo

Pavo relleno

Ingredientes:

• Un pavo de 7-8 kg limpio de vísceras y plumas

• 100 g de mantequilla

• 6 naranjas

• 6 dientes de ajo enteros

• 1 cebolla blanca cortada

• 1 zanahoria cortada

• 1 rama de apio cortada, hierbas frescas (romero, perejil, tomillo, salvia…)

• sal y pimienta.

Elaboración:

Lo primero que hay que hacer es limpiar y vaciar el pavo. Después lo cubrimos con la mantequilla como dando un masaje.

Rociarlo con el zumo de naranja por dentro y por fuera y dejar las cáscaras dentro. Poner parte de los ajos dentro y el resto fuera con la verdura.

Salpimentar el pavo y sazonar generosamente con las hierbas por dentro y fuera.

Precalentar el horno a 175°C y asar el pavo 3 horas rociándolo de vez en cuando con sus jugos.





Play



Pavo relleno | Como hacer el pavo relleno Una receta muy tradicional para esta fecha navideña PAVO RELLENO, esta receta tiene el relleno que yo he preparado pero más abajo te dejo varios tipos de relleno que puedes utilizar. Les encantará. Relleno Utilizado: youtu.be/tf-L5Y8VrRQ Relleno de carnes frías: youtu.be/HXrwtrGjOgA INGREDIENTES PARA PAVO: 1 Pavo (el mio pesa 7.5 kg). 1 Taza de Jugo… 2016-12-20T02:56:33Z

Puré de papa

Ingredientes:

• 1 kg. de papas (a ser posible para cocer)

• 2 litros de agua

• Sal

• 60 g. mantequilla

• 100 ml leche entera.

Elaboración:

Echa las papas con su piel y sin picar, en una olla con agua fría y sal. Cuando estén muy bien cocidas aplástalas con un tenedor y mételas de nuevo a la cacerola con mantequilla cortada en trocitos y fría.

Remueve hasta y cuando el puré esté caliente añade la sal. Después, vierte la leche bien calentita y listo.





Play



Puré de Papa Cremoso Puré de Papa Cremoso. Puré de Papa de Jauja Cocina Mexicana. Receta de Puré de Papa ligero, cremoso y delicioso con mantequilla, leche y queso crema para el Día de Gracias y Navidad. Ingredientes, técnicas paso-a-paso y tips de cómo hacer Puré de Papa. Muy fácil y rápido de hacer, es el acompañamiento perfecto para… 2017-11-10T14:47:01Z

American Pie

Ingredientes:

Para la masa:

• 310 gr de harina

• 220 gr de mantequilla fría

• 60 ml de agua helada

• 1 cucharadita de sal

Para el relleno:

• 1300 gr de manzanas

• 50 gr de azúcar

• 1 cucharada de zumo de limón

• Una cucharadita de canela molida

• Una pizca de sal

• 1 yema de huevo

• 1 cucharada de nata

• 15 gr de mantequilla

• Azúcar para decorar

Elaboración:

Primero, corta unas rodajas de cinco manzanas para decorar. El resto hazlos trozos y ponlos en el vaso de la batidora. Bate a la vez que incorporas los demás ingredientes. El azúcar, la leche, el huevo y la harina con la levadura.

Cuando todo esté bien mezclado, vierte en un molde untado de mantequilla y espolvoreado de harina.

Mételo al horno, que ya tendrás caliente a 180º durante una hora, hasta que al pincharlo salga el cuchillo limpio. Se ponen por encima las rodajas de manzana y se mete al horno ya caliente cuando falte poco para sacarlo. Después unta por encima con la mermelada.





Play



AMERICAN PIE (Marcos Di Cesare) ¡SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL Y APRETÁ LA CAMPANITA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES APENAS SALGA UN VIDEO! Siguen las masas del Lord Commander y esta vez con una tarta exquisita. Tradicional. Para co(g)mersela entera. Seguinos en Instagram instagram.com/lcyl20 Seguinos en Twitch twitch.tv/lcyl20 Seguilo a Marcos en Instagram instagram.com/marcos_dicesare 2021-03-30T21:00:47Z

Zanahorias Caramelizadas

• Zanahorias

• Miel

• Salsa de soja

• Sal

• Pimienta

• Aceite de oliva

• Semillas de sésamo

Elaboración:

Primero pelás y cortás las zanahorias, las vamos a cortar en tiras no muy finitas. Las llevamos a una sartén con aceite de oliva y las sellamos. Agregar sal y pimienta.

Ahora vamos a sumar la miel, con una cucharada van a estar bien, pero como les dije, es a gusto. Cubrimos las zanahorias con salsa de soja y bajamos el fuego. Las vamos a dejar a fuego medio hasta que estén tiernas y se vaya formando el caramelo ese tan divino. Recuerden que el caramelo se va a endurecer un poco al enfriar, así que les recomiendo sacarlo un poco líquido.

Espolvorear con semillas de sésamo. Las pueden servir tibias o dejar enfríar del todo.





Play



ZANAHORIAS GLASEADAS 😋 (solo 5 ingredientes🥕) DELICIOSO ACOMPAÑAMIENTO ❤️ ◉ NO OLVIDES DARLE LIKE 👍 Y COMPARTIR EL VÍDEO ◉ 👉 SUSCRÍBETE 100% GRATIS👈: bit.ly/33gmdQ9 ◉ SÍGUEME EN MIS REDES SOCIALES: ▸Facebook: bit.ly/2L6ejAO ▸Instagram: bit.ly/2ZpcCre Me encantan estas Zanahorias Glaseadas, es un acompañamiento ideal para carnes pescados verduras… están deliciosas y además son MUY FÁCILES de preparar, seguro que si pruebas estas Zanahorias Glaseadas… 2019-08-31T08:00:12Z

Salsa de arándanos

Ingredientes para hacer Salsa de arándanos para carnes:

• 100 gramos de Arándanos secos

• 80 mililitros de Vino blanco

• 1 unidad de Naranja

• 2 cucharadas soperas de Azúcar

• 1 pizca de Sal

• 1 pizca de Pimienta

Elaboración:

En una olla añadir el zumo de naranja y el vino blanco. Agregar los arándanos y cocinar a fuego lento para que se vayan hidratando.

Agregar el azúcar y cocinar a fuego lento durante 20 minutos más, hasta ablandar los frutos.

Después de reposar, licuar la mezcla hasta que esté completamente homogénea, reservar algunos arándanos para decorar.





Play



Salsa de Arandanos / Perfecta Para Acompanar Carnes o Aves Esta salsa agridulce de arándanos es exquisita y perfecta para acompañar pavo, carnes o lo que tu elijas para tu de Accion de Gracias o Navidad o en cualquier epoca del año. Muy fácil de preparar y con ingredientes frescos y fáciles de conseguir. SUSCRIBETE al canal y tu también disfruta de Recetas Faciles y… 2019-12-12T23:16:07Z

Ahora sí, tu cena esta completa, solo falta que seas ingenioso y decores la mesa no la más linda posible.

Aquí te dejamos un video para que tengas una idea de cómo organizar la mesa.





Play



#VivirBonito Mesa para celebrar Thanksgiving | Martha Debayle Arrancamos la época de fiestas con una mesa otoñal para producir la vida, vivir bonitos y ser grandes anfitriones en sus fiestas y reuniones. Fundadora de Media Marketing Knowledge Group, conductora de radio y muchas cosas más. Suscríbete a mi canal: goo.gl/w36VRP Pareja, familia, trabajo, salud, dinero, música y mucho más todos lo podcast de… 2019-11-22T02:00:06Z

