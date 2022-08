Devin Ratray está bajo investigación policial: ¿De qué acusan al actor de ‘Sólo en casa’?

Devin Ratray, actor estadounidense que saltó a la fama en los años 90 por su papel en dos de las tres películas de ‘Sólo en Casa’, protagonizada por un entonces pequeño Macaulay Culkin, es investigado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) a raíz de una denuncia de violación en su contra, según comunicaron autoridades locales.

Ratray, quien interpretó a Buzz McCallister -uno de los hermanos de Kevin, el papel que hizo famoso a Macaulay Culkin- en la exitosa película estrenada en 1990, supuestamente atacó a Lisa Smith en su apartamento de Manhattan hace cinco años, según reporta la CNN.

El actor de 45 años, que negó la acusación en una llamada telefónica con CNN, enfrenta cargos de violencia doméstica derivados de un incidente no relacionado en Oklahoma en diciembre pasado, que involucró a su entonces novia. Se declaró inocente en ese caso y tiene una próxima audiencia programada para octubre, agrega la citada cadena de noticias.

Lisa Smith a contactó a los fiscales cuando se enteró que Ratray había sido arrestado en Oklahoma

Smith se decidió a denunciar a Ratray ante los fiscales de Nueva York cuando se enteró de que el actor había sido arrestado en Oklahoma, según confirmó a la CNN, y se refirió a un informe policial que había presentado en 2017 en el cual ya lo acusaba de violarla.

Al consultar sobre por qué a su caso no se le había dado el seguimiento correspondiente, los fiscales argumentaron creer que ella deseaba permanecer en el anonimato, y por tal motivo no presentaba cargos. Como consecuencia, cerraron la investigación.

Smith, quien también se puso en contacto con CNN, dijo que estaba “devastada” porque las autoridades no investigaron completamente la acusación que ella misma presentó. Durante su contacto con el medio ya mencionado, proporcionó correos electrónicos que sugieren que el caso se cerró a pesar de que había tomado medidas para cooperar con la investigación: viajó desde otro estado para ser entrevistada por investigadores en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan y luego proporcionó una prenda que usó la noche del presunto ataque, para una posible prueba de ADN.

Los correos electrónicos revisados ​​por CNN muestran que un fiscal se comunicó recientemente con Smith para obtener información, buscó registros telefónicos y de texto y contactó a posibles testigos.

Ratray admitió conocer a Smith, pero negó haberla violado

La policía de Nueva York se negó a responder preguntas de CNN sobre el manejo del caso, pero un portavoz de la oficina del fiscal de distrito confirmó que “están en contacto” con Smith.

Cuando CNN lo contactó en una llamada telefónica la semana pasada, Ratray dijo que recordaba la noche con Smith hace casi cinco años, pero negó su acusación de violación. “No tuvimos sexo”, aseguró. En cambio, un abogado del actor no respondió a una solicitud de comentarios de la citada cadena de noticias.

En diálogo con CNN, Smith contó que había sido amiga del actor durante unos 15 años antes del presunto asalto del 21 de septiembre de 2017. Esa noche, según su versión de los hechos, conoció a su hermano, a otro amigo y a Ratray en un bar de la ciudad de Nueva York. Más tarde, el grupo fue al apartamento del actor en Manhattan para tomar otra copa. Ratray sirvió bebidas para sus amigos, dijo Smith, pero parecía decidido a darle un vaso específico. Poco después de beber la bebida, Smith dijo que se cansó y Ratray la alentó a quedarse y dormir en su sofá. Estimó, entonces, que la podrían haber drogado.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, dijo Smith a la CNN.

Smith, en tanto, dijo que inicialmente no quiso denunciar la supuesta violación porque anteriormente había vivido un episodio de similares características y el trato de la policía dejó bastante que desear. Una fuente de la policía de Nueva York confirmó a CNN que Smith había hecho un informe anterior.

Unas semanas después del presunto ataque, Smith, que ya se había mudado a Utah, contó que un amigo la animó a presentar un informe policial, lo cual hizo.

Un detective de la policía de Nueva York voló a Salt Lake City para entrevistarla en noviembre de 2017. En el informe del detective, que presentó el 4 de enero, marcó una casilla que indicaba que Smith no quería procesar. Sin embargo, después de que se presentó ese informe, Smith dijo que voló a Nueva York para reunirse con la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan para ser entrevistada.

La denunciante dijo que nunca escuchó nada del fiscal después de que voló para reunirse con ellos menos de dos meses después de haber sido entrevistada por la policía de Nueva Yor, lo cual la dejó “triste” y “confundida” por la falta de empatía y comunicacaión.

