Maribel Guardia acusa a Imelda Túñón de sedar a su hijo para irse de fiesta

Este viernes salieron a la luz detalles de la demanda que le interpuso Maribel Guardia a su ex nuera Imelda Tuñón, quien tuvo un hijo con el desaparecido cantante Julián Figueroa.

Los escalofriantes detalles de la demanda de Maribel resalta que Imelda consume alcohol y otras sustancias. Además le ha dado pastillas para dormir a su hijo de 7 años para salir de fiesta.

“Tengo conocimiento que va a diversos lugares de entretenimiento, como lo son bares o los denominados antros y no regresa en uno o dos días, sin saber su paradero ni con qué clase de personas se relacione. Y como lo acredito con las pruebas que se ofrecen, regresa al domicilio en evidente estado de ebriedad y con comportamiento muy errático, teniendo el temor fundado por los comentarios recibidos que la hoy imputada también consume drogas”, señala Maribel en sus declaraciones, informa Telemundo.

Maribel dice que el pasado mes de septiembre, el pequeño José Julián dio signos de haber sido sedado por su madre. “Siendo el día domingo 1 del mes de septiembre del año 2024, uno de esos días en los que la hoy imputada no llegó a dormir, siendo aproximadamente las 10 horas se me hizo sumamente extraño que mi nieto no se hubiera levantado ya que normalmente lo hace entre 6 y 7 de la mañana, aunque sea fin de semana”, dice Maribel. Luego el mismo niño le dijo a Maribel que su madre le había dado una pastilla.

“Acudí a su habitación para despertarlo, notando que estaba adormilado. Al preguntarle si se sentía bien, ya que noté que le costaba trabajo abrir los ojos, lo cual me alarmó y lo levanté de la cama, me dijo que tenía mucho sueño, por lo que insistí en despertarlo a lo cual reaccionó bien y ya no considera necesario llevarlo al hospital; sin embargo, más tarde, ese mismo día, le pregunté si se había desvelado y él mismo me refirió que su mamá le había dado una pastilla para dormir antes de salir la noche anterior”.

Eso no es todo. Imelda tuvo un accidente de tránsito por supuestamente conducir alcoholizada. “Siendo el día 04 del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, al ir conduciendo en estado de ebriedad el vehículo propiedad de mi marido, tuvo un accidente aparatoso que trajo como consecuencia la pérdida total del automóvil”, dijo Maribel.

En sus declaraciones ante las autoridades, Maribel indicó que Imelda protagonizó varios accidentes de tránsito más, y que su temor era que su nieto viajaba en el automóvil usualmente.

Tras la demanda contra Imelda, las autoridades determinaron que José Julián, quien tiene 7 años, debe permanecer en cuidado de su abuela, Maribel Guardia, durante 10 días en lo que se desarrollan las investigaciones pertinentes.