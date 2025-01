Maribel Guardia se queda con la custodia de su nieto: ¿Qué pasó?

Maribel Guardia se acaba de quedar con la custodia de su nieto. Tras denunciar a Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa. Al parecer, Tuñón no estaba cumpliendo con sus responsabilidades parentales. Se informa que la viuda del desparecido cantante se ausenta frecuentemente de su hogar y que aparece en condiciones inapropiadas.

La actriz se presentó este martes ante las autoridades en defensa de los niños, DIF, quienes iniciaron una investigación, y le entraron a su nieto de 7 años. “Mi nieto está conmigo. Por razones obvias permanecimos en un recinto distinto a la familia materna del niño”, compartió Guardia en sus redes sociales. “Los especialistas determinaron, tars analizar todas las partes, de que el niño debe quedarse de manera temporal, por diez días conmigo. Solo hasta que se lleve a cabo la investigación. No se me a concedido la guardia de custodia. Yo estoy convencida que los niños deben de estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí, él necesita una madre sana y plena de sus facultades. No pretendo suplir a mi hijo. Mi hijo es irremplazable. Fue el amor de mi vida. Pero es mi obligación de cuidar el interés y salud de mi nieto. Al que también adoró. Hasta ahora las autoridades han determinado que el ambiente más idoneo es con su abuelita, en la casa que a habitado desde que nació. Aquí ha sido feliz, en un entorno familiar. En este camino vamos a dejar las cosas en manos de Dios y en las personas correspondientes siempre respetado el pro bienestar de mi nieto”.

Imelda asegura que no ha estado bajo los efectos de alcohol o drogas

Imelda dice que los problemas empezaron cuando ella se mudo a un departamento con su hijo. “Es que ya se van a cumplir dos años del fallecimiento de Julián y por más que yo lo quiera ya no va a volver. Entonces no tenemos por qué estar en esa casa cuando necesito estar en otro espacio para poder crecer, para poder educar a mi hijo como yo quiero educarlo”, dijo Imelda, informa Infobae.

Ella asegura que desde diciembre está completamente sola con su hijo. Además afirmó haber estado siempre en condiciones óptimas, ni bajo los efectos del alcohol ni de drogas, según sugieren las acusaciones actuales. “Le pedí que no me hiciera lo mismo que le pasó a ella. Ella ya perdió a un hijo que la entiendo y es una tristeza, pero que no me quite el mío porque de verdad no es justo”, expresó Imelda a los medios. “No hagas esto, por favor. Ya tuviste a tu hijo, tuviste tu oportunidad. Dame la oportunidad de criar a mi hijo, déjame en paz”.

Reacción de amigos y familiares

Marcelia Figueroa, hermana menor de Julián Figueroa, apoya a Maribel Guardia. “Yo sé muy bien que mi hermano te pidió que cuidaras y protegieras a su hijo, y has cumplido con esa promesa con tanto tanto amor del que yo, y muchos, hemos sido testigo. Te adoro. Dios con nosotros”.

La cantante Cristina Eustace dijo: “Eres una maravillosa mujer! Dios los bendiga y que su mami vea esto como un grito de ayuda. Mis oraciones con ustedes”.

Maribel, sobrina de Maribel Guardia, dijo: “Tía eres una persona que jamás ha querido dañar a nadie, siempre presente ayudando tanto al bebé como a Imelda dándoles todo lo que necesitan. Ojalá pronto todo esto pase lo único que se busca es el bienestar del niño, hay cosas que él no tiene porque vivir. Me consta que siempre los has querido proteger. Te amo”.