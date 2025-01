Maribel Guardia demanda a la madre de su nieto José Julián

En las últimas horas la actriz cantante y presentadora costarricensemexicana Maribel Guardia sorprendió a todos sus seguidores, luego de que publicara en sus redes sociales un pequeño comunicado en donde aseguró que demandó a la madre de su único nieto, Imelda Garza-Tuñón, según Telemundo.

De acuerdo con el comunicado emitido la actriz de 65 años de edad, en este aseguró que interpuso una acusación ante las autoridades para la madre del pequeño José Julian de 7 años, hijo del fallecido Julián Figueroa, aunque no detalló los motivos por los cuales tomó esta decisión.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto”, comienza el comunicado que colgó Maribel y aclaró que lo hace “con el único afán de defender su integridad”, comenzó diciendo en la imagen publicada en su cuenta de Instagram este 21 de enero de 2025.

Y en la misma vía dijo que no daría más detalles sobre sus razones o lo que está sucediendo con su ex nuera. Sin embargo, en las redes sociales han rondado rumores de que habría habido un tipo de descontento entre ambas en el colegio del niño. “No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, concluyó.

Ante esto, muchas personas quedaron sorprendidas, pues en redes sociales se había visto una buena relación entre la madre de Julián Figueroa e Imelda, pues tras la muerte de Julián Figueroa, ellas estuvieron muy cercanas, compartían fotografías en redes sociales, y pasaban momentos juntas.

A raíz de todo eso, la periodista Jacqueline Martinez mejor conocida en redes sociales como chamonic3, aseguró que personas que tienen a sus niños en el mismo colegio al que asiste José Julian, aseguraron que hubo un altercado.

“Se armó un alboroto. Su nuera Imelda llegó por su hijo y Maribel también… en eso, Imelda gritaba y acusaba a Maribel de querer robarle a su hijo. Incluso la nuera llegó con policías de investigación al colegio del niño. Lamentablemente, el niño llorando y gritando que no lo separan de su abuelita”, dijo

¿Cuál fue la respuesta de Imelda?

Tras esto, Imelda Garza-Tuñón respondió ante lo sucedido, asegurando que ella fue por su hijo al colegio, y que Maribel Guardia se lo llevó en una “emboscada”, y que ahora el menor José Julián está bajo resguardo de la fiscalía.

Finalmente, por medio de su cuenta en Instagram, ella le envió un mensaje a Maribel Guardia diciendo:

“REGRÉSENME A MI NIÑITO!!! ESTOY DESTROZADA!!!!!! Maribel Guardia @maribelguardia y Marco Chacón @marco_chaconf hacen lo imperdonable 💔💔 me quitan al amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo!!!! 16 horas esperé por él, en el frío, en la calle, se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerado, sin comida, sin abrigo… ya no lo volví a ver 💔💔 nos pusieron mil trabas, tiene que haber justicia!!!!! No es posible que le quiten todo lo que tiene a una madre, pido a las personas encargadas que intervengan por favor 🙏 @clara_brugada_m @claudia_shein @werwomenonfire @mareaverdemx”

