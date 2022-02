Murió Destinee LaShaee, estrella transgénero protagonista de “Mi vida con 300 kilos”

La primera estrella transgénero de “Mi vida con 300 kilos” Destinee LaShaee ha muerto a la edad de 30 años.

El 7 de febrero de 2022, el hermano de LaShaee (también llamado Matthew Ventress) confirmó que había muerto.

Wayne Compton escribió “lamento que te hayas sentido solo” en una publicación para la hermana Destinee LaShaee

Wayne Compton se dirigió a Facebook para compartir sus pensamientos sobre la muerte de su hermana, quien apareció en las docuseries de pérdida de peso de TLC.

“No no no lo siento hermano, te acepto por lo que eres, acepto cada defecto que viene contigo, lamento que te sintieras solo, lamento que sintieras que no tenías a nadie más a quien recurrir también, yo Lamento que sintieras que no tenías otra opción Destiny no hubiera querido esto, señor, ¿por qué seguir llevándome a mis hermanos? ¿Cuánto puedo tomar?, escribió Compton en Facebook.

No no no I’m sorry bro, I accept you for who you are, I accept every flaw that come with you, I’m sorry you felt alone,… Publicado por Wayne Compton en Martes, 8 de febrero de 2022

El 10 de febrero, Compton también compartió un GoFundMe para ayudar a pagar los costos del funeral de LaShaee.

“Como muchos de ustedes saben, Destinee LaShaee (Matthew Ventress) murió recientemente”, dice la cuenta de GoFundMe. “Soy su hermano y legalmente. Esta es la única página de gofundme autorizada creada por su familia. Matt fue amado por todos los que lo conocieron y dejó un rastro de gratos recuerdos donde quiera que fuera. Su muerte ha sacudido a muchos no solo en el centro de Luisiana sino en todo el mundo, ya que hizo amigos en todos los lugares a los que fue y también fue conocido por sus numerosas apariciones en televisión. No podías decirle que no era una diva. Él será realmente extrañado. Él realmente será extrañado.”

Destinee LaShaee apareció en la temporada siete del programa y perdió más de 500 libras después de una cirugía

La depresión de LaShaee quedó bien documentada en el programa, en el que apareció cuando solo tenía 27 años.

“Siento que todo lo que hago constantemente es tratar de escapar de mi depresión y pintar en este punto”, dijo en el programa, según Advocate. “La comida es lo único a lo que puedo recurrir para hacer eso. Puedo sentir que me está matando. No hay forma de que sobreviva por mucho más tiempo”.

En abril de 2020, LaShaee demandó a la productora Megalomedia por “negligencia, infligir intencionalmente angustia emocional, fraude y más”, según The Sun.

En ese momento, afirmó que el programa la obligó a “afeitarse la barba” y prometió terapia para lidiar con la “disforia de género y la angustia emocional por la pérdida de su hermano, quien murió en sus brazos”, informó el medio.

El 30 de enero, LaShaee publicó en Instagram por última vez compartiendo varias fotos de sí misma con el título: “Roto con gracia”.

Según The Advocate, el sábado 5 de febrero de 2022, LaShaee escribió el siguiente estado en las redes sociales.

“A todos los que realmente me aman y me apoyan, los amo y estoy agradecido de haber tocado millones de vidas y corazones en todo el mundo. Al vivir mi vida con tanto dolor durante tanto tiempo, me he dado cuenta de que Dios no comete errores. Estoy agradecido por mi viaje y todo lo que he pasado. No me arrepiento de un solo momento. Los amo a todos.”

No hay una causa conocida de muerte en este momento.

TLC emitió un comunicado a People diciendo que están “tristes al saber de la pérdida de Destinee Lashae. Nuestro más sentido pésame para la familia y los seres queridos de Destinee en este momento difícil”.

Heavy contactó a TLC para hacer comentarios y no ha recibido respuesta.

