¿Qué día es el día de San Valentín 2022?

Como es costumbre todos los años el día de San Valentín o día de los enamorados, este año se celebrará el próximo lunes 14 de febrero de 2022, y en todos los rincones del mundo millones de parejas tendrán la oportunidad de expresarse todo su amor a través de los detalles más románticos, imaginativos y divertidos.

El Día de San Valentín es el lunes 14 de febrero

Make Your Love Smile—31 Best #FlowerDelivery Companies for Valentines Day 2022 https://t.co/WsdL6BSsSV pic.twitter.com/CtVRQpwJ7c — Parade Magazine (@ParadeMagazine) February 9, 2022

¿Cuál es la verdadera historia del Día de San Valentín?

El origen de esta tradición se remonta a la época romana, a una trágica historia a la que después se le atribuyó el romanticismo.

Cuenta la historia que durante la segunda mitad del siglo III existieron, al menos, tres santos con el nombre de Valentín, a los que podría asociarse esta celebración. Sin embargo, la historia más popular es la de un médico romano, Valentín.

Según esta versión, este Valentín se convirtió en sacerdote, y fue un clérigo que estuvo en contra de lo dispuesto por el emperador Claudio II “El Gótico”, quien prohibió rotundamente a los jóvenes contraer matrimonio, ya que esto significaba la perdida de un soldado más para los ejércitos de Roma.

Valentín, no acató la ordenanza y decidió a escondidas realizar ceremonias de casamiento a los enamorados, hasta que fue descubierto por soldados romanos, por lo que fue sometido a la tortura y decapitación por orden del emperador, en el año 270 d.C.

Sin embargo, existe una versión menos creíble acerca de la celebración de este día, que dice que el sacerdote Valentín fue apresado y estando encarcelado se enamoró de la hija de su carcelero, a quien le escribió una apasionada carta de amor que firmaba como “de tu Valentín”, un acontecimiento que daría pie a la tradición de enviar cartas de amor entre los enamorados cada 14 de febrero.





History of the Holidays: History of Valentines Day | History Join us as we explore the History of Valentines Day. HISTORY®, now reaching more than 98 million homes, is the leading destination for award-winning original series and specials that connect viewers with history in an informative, immersive, and entertaining manner across all platforms. The network’s all-original programming slate features a roster of hit series, epic… 2011-02-10T16:18:05Z

¿Cómo se celebra el Día de San Valentín en la actualidad?

Hoy en día, el día de San Valentín va más allá de una fiesta religiosa, y en cambio es una festividad que exalta los sentimientos del amor y de la amistad.

En los países occidentales, se tiene por costumbre en ese día, celebrar con la pareja o amigos a través del intercambio de regalos, el obsequio de flores, o compartiendo lindas frases y mensajes en cartas y postales, pero últimamente al festejo se están incorporando otros planes como son las salidas a restaurantes, sitios de diversión y entretenimiento.

¿Cómo celebra San Valentín en los Estados Unidos

De acuerdo con DecoaSport, esta fiesta comenzó a festejarse en Estados Unidos en el siglo XIX por herencia de los británicos, y desde entonces, es una de las fechas más importantes dentro el imaginario colectivo americano.

Afirma el medio que con el transcurrir del tiempo, la festividad evoluciono de ser una celebración única y exclusivamente de parejas de enamorados, en donde el hombre era quien cortejaba a la mujer con detalles, a extenderse en el siglo XX como una celebración de carácter familiar y de amistad en donde las mujeres también pueden expresar sus sentimientos a través de los detalles.

Cabe señalar que, dentro de los datos curiosos de la celebración en norteamérica, está el de la tradición de llamar a la persona especial con la que se pasará el 14 de febrero como “Valentine”, en honor a San Valentín. Son comunes frases como “Do you want to be my Valentine?” o “I’ll be with my Valentine” (“¿Quieres ser mi San Valentín?, “Voy a estar con mi San Valentín”).

Además, en este día las puertas de los restaurantes, centros comerciales, bares, cines, parques y hoteles se abren a sus visitantes con toda una serie de decoraciones alusivas al amor, brindándole a su especial clientela una serie de promociones y descuentos por este día.

De otro lado, en las instituciones educativas como escuelas y colegios, sus directivas a modo de fomentar las relaciones humanas entre los estudiantes organizan el intercambio de tarjetas y regalos entre ellos, siendo el objetivo principal que los detalles sean creados por ellos mismos.

Finalmente, vale la pena destacar que este día exceptuando la navidad, es una de las fechas en que los estadounidenses mandan más tarjetas en todo el año. Dice gmridiomas que la costumbre proviene de una señorita llamada Esther Howland, que fue la primera en enviar las postales de San Valentín y, actualmente, se envían alrededor de 900 millones tarjetas de felicitaciones.

La iglesia católica en su proyecto de autopromoción publicitaria, ha empezado a impulsar la imagen sacra y romántica del monje Valentín. La primera tarjeta de celebración de san Valentín la vendió Esther Howland en Massachusetts en 1840, eran conocidas como "Las Valentines". pic.twitter.com/lgqqf0VXnO — MEMORABLE (@EsMemorable) February 15, 2018

