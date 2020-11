Desfile de Acción de Gracias de Macy’s: Dónde ver los globos gigantes?

Cada año desde 1924 las calles de la Ciudad de Nueva York se llenan de grandes carrozas decoradas con flores, manualidades, joyas, maderas y otras cosas, para celebrar el Día de Acción de Gracias. Desde entonces, el desfile fue organizado por la tienda por departamentos Macy´s y lo que más lo identifica es la presencia de globos gigantes en las carrozas.

Sin embargo, este año, por primera vez, las cosas han cambiado y el público no podrá ver el desfile a lo largo de la ruta tradicional de dos millas y media en una ruta norte a sur, a través del centro de la Gran Manzana.

Aunque la celebración de Macy´s para el Día de Acción de Gracias ha cambiado para evitar la congregación de personas y evitar los contagios de la COVID-19, eso no significa que la tradición ha muerto en 2020.

Los organizadores han venido filmando el paso de los globos por lugares icónicos de la ciudad de Nueva York durante las últimas dos semanas. La única forma de ver el desfile completo y apreciar en su totalidad los globos gigantes será en la televisión.

Sin embargo, todos llegarán durante la mañana frente a la tienda principal de Macy´s. Esto quiere decir que la forma de apreciar los globos gigantes en persona el Día de Acción de Gracias es alrededor de la calle 34 en la isla de Manhattan.

En concordancia con “un robusto sistema de protección sanitaria”, Macy´s decidió reducir en más del 80% la presencia de personal en la parada, los productores crearon un mecanismo nunca usado antes para manejar los globos gigantes, típicos del espectáculo del Día de Acción de Gracias.

En este 2020, los globos estarán conectados a través de una carrocería de anclas que están en cinco vehículos especiales, que han sido probados y aprobados por el departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York y la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Macy´s aseguró que en 2020, a pesar de las restricciones, habrá varias novedades durante el desfile. Algunos nombres incluyen el canal de televisión por cable Lifetime, la marca de cosméticos Olay y la película de dibujos animados “Tom and Jerry” entre otros.

Si bien las normas para evitar la COVID-19 impidieron que se realizara la tradicional actividad de inflar los globos en Central Park la noche antes de Thanksgiving, estas hermosas figuras infladas deben quedar sin aire, por lo que será posible, con muchas restricciones, que se vea como se van haciendo pequeñas hasta que queden sin aire.

El proceso de desinflar los globos gigantes del desfile de Acción de Gracias de la tienda por departamentos Macy´s tendrá lugar cerca de la sexta avenida y la calle 34.

Para verla por televisión hay que sintonizar NBC o Telemundo a partir de las 9 am.

Only one week until the Macy's Thanksgiving Day Parade! 🦃 👯‍ Any guesses what number we'll be performing? #MacysParade pic.twitter.com/kbb0spmnoT

— Rockettes (@Rockettes) November 19, 2020