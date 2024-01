Desfile de las Rosas 2024: ¿Cómo ver el Live Stream?

El próximo 1 de enero de 2024, Pasadena California en los Estados Unidos, vivirá como todos los años el Desfile de las Rosas en su versión número 135, y desde ya todos los estadounidenses se alistan para vivirlo de manera presencial o en la distancia a través de las transmisiones por diferentes canales de comunicación.

Desde las 8:00 a.m. antes de que se inicie el encuentro deportivo entre los equipos de futbol americano universitario entre los Alabama Crimson y Michigan Wolverines, alrededor de 700.000 personas esperaran a que comience la más florida y multitudinaria caravana de carrozas por toda la zona del Bulevar del colorado.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del Desfile de las Rosas 2024 en línea:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

¿Cómo ver en vivo el Desfile de las Rosas 2024?

Puede ver una transmisión en vivo de ABC, NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y 100 -más otros canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Desfile de las Rosas 2024 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC y NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Desfile de las Rosas 2024 en vivo en la aplicación DirecTV Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con NBC, y puede obtener su primer mes por solo $10:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Desfile de las Rosas 2024 en vivo en la aplicación Sling TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

If you can’t watch live, Sling TV comes included with 50 hours of cloud DVR.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Desfile de las Rosas 2024 en vivo en la aplicación Vidgo , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Vidgo .

Puede ver una transmisión en vivo de ABC, NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que ahora también incluye ESPN + y Disney + como parte de su paquete especial:

Get Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el Desfile de las Rosas 2024 en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

¿Dónde comprar los boletos?

Según informa ABC 7, se puede comprar asientos de tribuna reservados para el desfile a través de Sharp Seating Company. Cada persona debe tener un boleto para sentarse en las tribunas reservadas. La única excepción son los niños de dos años o menos que tienen la opción de sentarse en el regazo de un adulto, de lo contrario, también deben tener un boleto.

LEER MÁS: ¿Cómo ver el Desfile de las Rosas 2024?